«Кто‑то восхищается, кто‑то морщится»: что не так с образами Самойловой на Неделе моды в Милане

Оксана Самойлова, как и многие российские звезды, посетила Неделю моды в Милане. Однако в Италии модель преследовали неудачи: наряды Оксаны, подготовленные для мероприятия, были раскритикованы. Также пользователи Сети обратили внимание, что образы Самойловой не попали в обзоры зарубежных СМИ. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева защитила модель и назвала ее наряды в Милане «манифестом смелости».

«Её стиль ни с чем не перепутаешь: смелый, узнаваемый, где‑то провокационный. И даже когда в её адрес летят критические комментарии, именно эти образы обсуждают больше всего. Кажется, Оксана вообще не боится быть собой, не подстраивается под чужие ожидания и в этом находит свою силу. Каждый выход Самойловой — маленький модный эксперимент. Корсеты, мини‑юбки, глубокие вырезы, массивные аксессуары — всё это складывается в цельный образ, который невозможно назвать банальным. Своим стилем она как будто напоминает: материнство не повод отказываться от яркости ради нейтральных «удобных» вещей. Быть женственной — не значит быть вульгарной. Это про современность, открытость и внутреннюю уверенность», — высказалась Люси.