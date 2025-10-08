«Кто‑то восхищается, кто‑то морщится»: что не так с образами Самойловой на Неделе моды в Милане
Оксана Самойлова, как и многие российские звезды, посетила Неделю моды в Милане. Однако в Италии модель преследовали неудачи: наряды Оксаны, подготовленные для мероприятия, были раскритикованы. Также пользователи Сети обратили внимание, что образы Самойловой не попали в обзоры зарубежных СМИ. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева защитила модель и назвала ее наряды в Милане «манифестом смелости».
«Её стиль ни с чем не перепутаешь: смелый, узнаваемый, где‑то провокационный. И даже когда в её адрес летят критические комментарии, именно эти образы обсуждают больше всего. Кажется, Оксана вообще не боится быть собой, не подстраивается под чужие ожидания и в этом находит свою силу. Каждый выход Самойловой — маленький модный эксперимент. Корсеты, мини‑юбки, глубокие вырезы, массивные аксессуары — всё это складывается в цельный образ, который невозможно назвать банальным. Своим стилем она как будто напоминает: материнство не повод отказываться от яркости ради нейтральных «удобных» вещей. Быть женственной — не значит быть вульгарной. Это про современность, открытость и внутреннюю уверенность», — высказалась Люси.
Индивидуальность вместо слепого следования трендам
Эксперт не отрицает, что Оксану критикуют за «перегруженные» сочетания. Но, по мнению Люси, каждая деталь от сумки до кружевных вставок появляется не просто «потому что модно», а как отражение настроения. Для Самойловой одежда стала инструментом самовыражения, а не способом понравиться всем. Может, не каждому её подход близок, но равнодушным он точно не оставляет никого.
Реакция и влияние
«Кто‑то восхищается, кто‑то морщится, но мимо неё пройти невозможно. Для многих Оксана стала примером женщины, которая умеет быть в центре внимания и не боится этого. Мама четырех детей, предприниматель, медийная фигура и при этом всегда верная себе. Такие люди двигают моду вперёд не только на подиумах, но и в реальной жизни. В итоге её образы в Милане — это не просто красивая одежда. Это манифест о том, что яркость и смелость — это не игра и не поза, а способ быть честной с собой. Именно поэтому она продолжает вызывать споры и вдохновлять женщин на перемены», —резюмировала эксперт.
Люси Пылаева