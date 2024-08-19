«Кто привьет ей женскую модель поведения?»: психолог о рождении дочки Киркорова от суррогатной мамы

Недавно Алла-Виктория Киркорова раскрыла тайну своего рождения. Девочка вышла на связь с подписчиками и заявила, что родилась от суррогатной матери. По словам психолога Станислава Самбурского, дочь Филиппа принимает факт своего рождения без негатива и смирилась с отсутствием мамы. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Дети, рождённые от суррогатной матери, в момент, когда узнают о своём происхождении, обычно потрясены. Дальнейшее их отношение к этой ситуации зависит от того, насколько открытыми будут разговоры с семьёй. Если начать скрывать и увиливать, ребёнок может почувствовать себя неполноценным. Глядя на спокойное сообщение Аллы-Виктории, можно с уверенностью сказать, что девочка принимает факт своего рождения без негативных эмоций. По её фотографиям и поведению становится понятно, что она чувствует себя комфортно и знает, что любима в семье», — высказался психолог.

Станислав считает, что отсутствие матери не влияет на психику девочки: отец дает ей много любви и тепла.

«Отсутствие материнской любви может вызывать некоторую тоску, но это легко компенсируется эмоциональной поддержкой отца и других близких. Видя экспрессивный характер Филиппа, становится понятно, что его любви хватит на пятерых детей. На одинокого папу или маму ложится больше ответственности, и требуются чуткость и внимание к потребностям детей, но всё это вполне реализуемо. В случае Аллы-Виктории, которая живёт в окружении отца, брата и дедушки, можно задуматься о том, кто привьёт ей женскую модель поведения? Семья Филиппа большая, и в ней есть женщины, поэтому переживать за гармоничное развитие девочки не стоит», — считает эксперт.

По мнению психолога, взросление в семье, где преобладают мужчины, может дать сильное преимущество.

«Можно быть уверенным в том, что дочь Филиппа вырастет более эмоционально устойчивой и уверенной в себе. Наблюдая за поведением мужчин в семье, девочке будет проще справляться с любыми трудностями и не стесняться решать проблемы самостоятельно», — резюмировал Станислав.