«Критика Фомина может найти отклик у зрителей»: разбор стиля Александра Рогова

В январе 2024 года стало известно о назначении Александра Рогова на роль ведущего «Модного приговора». Сразу после этого певец Митя Фомин гневно высказался в адрес Александра, раскритиковав его стиль и внешний вид. Узнав об этом, россияне задались вопросом, справедливо ли назначение Рогова в «Модном приговоре». В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Елена Данкова прокомментировала сложившуюся ситуацию.

Стилистический Отпечаток Рогова

Стиль Александра Рогова можно охарактеризовать как смелый, современный и иногда экспериментальный.

«Он применяет цвет как мощный инструмент для создания запоминающихся образов. Использование контрастных цветовых сочетаний не просто привлекает внимание, но и демонстрирует умение играть с гармонией и дисгармонией в одежде. Это не только эстетический выбор, но и способ выражения личности и настроения. Александр часто экспериментирует с различными тканями и материалами, а также с новаторскими методами кроя. В его работах четко прослеживается смешение разных стилей, что позволяет ему создавать сложные и многослойные образы», — высказалась эксперт.