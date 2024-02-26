«Кожа выглядит более подтянутой»: хирург раскрыла секрет молодости Екатерины Андреевой

Кроме того, телеведущая рассказывала, что прибегает к иглоукалыванию — древнему китайскому способу, когда врач вводит 300 игл на лицо, шею и руки. Данная процедура также помогает Андреевой поддерживать молодость.

По словам хирурга, Екатерине стоит обратить внимание на губы и сделать корнер-лифтинг.