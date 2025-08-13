«Косметологу можно только аплодировать»: какие процедуры делала Боярская для сохранения молодости

Елизавета Боярская входит в списки самых красивых актрис отечественного кинематографа. Боярская не боится показываться без макияжа и с годами почти не меняется. В беседе с сайтом «Страсти» хирург Софья Абдулаева предположила, что актриса для сохранения молодости сделала ринопластику, липофилинг и уколы ботокса.

«Если оценивать, насколько у нее все природное, то, возможно, там имела место ринопластика. Однако, если сама она не распространяется об операции, я не уверена, стоит ли акцентировать на этом внимание. В любом случае, форма носа у нее сейчас действительно красивая и подходит к ее лицу. Это тонкая, гармоничная деталь, которая придает Елизавете еще больше выразительности. По последним фотографиям также заметно, что у нее очень красивый открытый угол контура губ. Это может быть следствием как ювелирной работы косметолога, так и операции, известной как булхорн. В ходе булхорна удаляется небольшой участок кожи и подлежащих тканей из области под носом, что позволяет приподнять верхнюю губу и сделать ее более округлой. Утверждать, что это именно хирургическое вмешательство, трудно, так как профессиональный подход косметолога тоже способен достигнуть великолепного результата», — высказалась хирург.

Далее переходим к щекам, которые похожи на яблочки. Они создают ощущение юности и свежести. Эксперт предположила, что либо у Елизаветы отличная генетика, которая наделила ее такими чертами, либо она прибегала к таким процедурам, как липофилинг или инъекционные методики, направленные на восполнение объема в средней трети лица.