«Контурная пластика скул и мезотерапия»: как Дима Билан остается молодым в 42 года
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Зимой певец Дима Билан отметил свой 42-й день рождения, но выглядит артист так, будто бы только вчера победил на Евровидении 2008 года. Почему время не имеет власти над этим артистом? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.
Сам Билан неоднократно заявлял, что никогда не пользовался услугами пластических хирургов. Более того, артист отвергает даже уколы красоты у косметологов. По его словам, сохранять молодость тела и лица ему помогают физические нагрузки в спортзале
«Дима Билан действительно выглядит идеально. Он молодец, что следит за собой и могу подтвердить его слова о том, что к пластическим операциям он не прибегал. Но косметологические процедуры Дима точно выполнял. Например, видна контурная пластика в области скул, которая приводит к увеличению их объема, формированию треугольного лица. В скулы вводится либо собственный жир, либо гиалуроновая кислота. Эта косметологическая процедура дает эффект юношеской наполненности в средней зоне лица».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Эксперт также отметил очень хорошую кожу Билана. Специалист выразил сомнение в том, что в 42 года можно сохранить такую гладкость без косметологии.
«Скорее всего, Дима прибегал к фототерапии, мезотерапии или ботулинотерапии с целью разглаживания морщин в области лба и глаз. Это стандарт, который выполняют все артисты. Возрастные изменения, такие как морщины, гравитационный птоз, сосуды в области крыльев носа, скрыты у певца под косметологическими процедурами».
Сергей Свиридов
Пластический хирург
А вот торс исполнителя хита «Ты должна рядом быть», как уверяет доктор Свиридов, действительно не подвергался никаким вмешательствам.
«Я давно наблюдаю за Димой Биланом, вижу его стройную фигуру. Никогда его не видел полным или заплывшим, без мышечного рельефа. Дело в том, что с его конституцией ему легко оставаться в хорошей форме. Есть люди, которые, сколько бы они не съели, не набирают вес. Это худощавый, сухой тип. Мне кажется, Дима из этой категории. Поэтому ему легко поддерживать свое тело и не нужно при этом делать никаких операций. Наверняка, Билан просто регулярно ходит в спортзал и соблюдает пищевую дисциплину».
Сергей Свиридов
Пластический хирург