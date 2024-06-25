«Контурная пластика скул и мезотерапия»: как Дима Билан остается молодым в 42 года

Зимой певец Дима Билан отметил свой 42-й день рождения, но выглядит артист так, будто бы только вчера победил на Евровидении 2008 года. Почему время не имеет власти над этим артистом? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

Сам Билан неоднократно заявлял, что никогда не пользовался услугами пластических хирургов. Более того, артист отвергает даже уколы красоты у косметологов. По его словам, сохранять молодость тела и лица ему помогают физические нагрузки в спортзале