«Конфликт начался не вчера»: что происходит в отношениях Нюши с сестрой

В эфире шоу «Сокровища императора» между Нюшей и ее сестрой произошел конфликт. Мария Шурочкина заявила, что певице все равно на нее: Нюша избегает общения, а на мероприятия зовет только подружек. Психолог Валерия Амелина-Прилепская считает, что между сестрами давняя ссора. Вероятно, спортсменка чувствует себя недооцененной на фоне популярной родственницы. Также в беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположила, что Шурочкиной потребовался конфликт для пиара.

«Здесь могут быть старые обиды. Конфликт не вчера начался — значит, есть старые раны, которые не зажили. Возможно, сестра чувствует себя недооцененной на фоне успеха Нюши, менее любимой, классной и т.п., здесь хорошо было бы знать отношения родителей в детстве к обеим дочерям и то как было устроено их взаимодействие», — высказалась эксперт.

Также причины могут быть в самих ожиданиях от отношений и восприятии того, как они должны проходить. Вероятно, одна ждёт душевной близости, другая — дистанции. Если Нюша фокусируется на карьере, а сестра хочет больше общения, это создает напряжение.