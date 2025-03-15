Хирург Свиридов заявил, что Алла Пугачева навсегда останется с «улыбкой Джокера»

«Конечно, операции Аллы Пугачевой этому тренду не соответствуют. Ведь мы видим маскообразное лицо и неестественную улыбку. Это скорее антитренд на сегодняшний день. К сожалению, такие операции часто выполняют голливудским звездам, и они несут это в массы, убеждая, что это красиво. Но на самом деле это ведь не так. Исправить это уже невозможно. У Аллы Борисовны такая улыбка останется на всю жизнь. К сожалению, восстановить мышцу, опускающую угол рта после ее пересечения нельзя. Избежать этого результата было невозможно. Это такой вид операции. Кстати, Она проводится под местной анестезией, занимает по времени всего 20 минут»