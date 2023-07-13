Хирург Ситникова назвала предполагаемые операции Лады Дэнс на основе новых фото певицы

Певица Лада Дэнс имеет яркую внешность с характерными чертами лица, выделяющими ее на фоне ровесниц. Трудно поверить в то, что в 2023 году знаменитость отметит 57-й день рождения. Издание «Страсти» решило поинтересоваться у пластического хирурга клиники «Шарм Голд» Марии Ситниковой, в чем секрет молодости и красоты исполнительницы хита «Будь со мной».

Эксперт заявила, что артистка имеет хорошую генетику. При этом она не отрицает: Лада могла перенести пластические операции, чтобы добиться идеального внешнего вида.

Сравнив свежие снимки Дэнс с более старыми, Ситникова заметила некоторые изменения во внешности артистки. Так, хирург отметила, что за последние годы линия бровей Лады стала выше, скулы — более четкими, а овал лица — более очерченным. Все это позволило эксперту предположить, что певица перенесла броулифтинг.