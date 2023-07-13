Хирург Ситникова назвала предполагаемые операции Лады Дэнс на основе новых фото певицы
Источник: Starface.ru
Певица Лада Дэнс имеет яркую внешность с характерными чертами лица, выделяющими ее на фоне ровесниц. Трудно поверить в то, что в 2023 году знаменитость отметит 57-й день рождения. Издание «Страсти» решило поинтересоваться у пластического хирурга клиники «Шарм Голд» Марии Ситниковой, в чем секрет молодости и красоты исполнительницы хита «Будь со мной».
Эксперт заявила, что артистка имеет хорошую генетику. При этом она не отрицает: Лада могла перенести пластические операции, чтобы добиться идеального внешнего вида.
Сравнив свежие снимки Дэнс с более старыми, Ситникова заметила некоторые изменения во внешности артистки. Так, хирург отметила, что за последние годы линия бровей Лады стала выше, скулы — более четкими, а овал лица — более очерченным. Все это позволило эксперту предположить, что певица перенесла броулифтинг.
«В ходе этой операции брови приподнимаются выше, а взгляд становится более открытым. При этом появляется эффект лисьих глаз. Следы от операции прячутся в зоне волосистой части головы и не видны обывателю, поэтому многие смело уверяют в естественности своей красоты», — высказалась хирург.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Стоимость такой операции начинается от 300 тысяч рублей.
Обратила внимание Ситникова и на то, что на новых фото Лады отсутствуют мешки под глазами и нависшее веко. Эксперт заявила, что без помощи пластического хирурга таких изменений добиться невозможно. Вот почему Мария считает, что певица могла решиться на круговую блефаропластику.
«Это операция, в ходе которой удаляются избытки кожи верхних и нижних век, а также жировые грыжи, формирующие мешки под глазами. Блефаропластику нередко совмещают с броулифтингом», — сообщила эксперт.
Мария Ситникова
Пластический хирург
Стоимость круговой блефаропластики составляет 200 тысяч рублей.
Также Ситникова предположила, что Дэнс не обходится без косметологических процедур, дополняющих и улучшающих результат пластических операций.
Хирург убеждена, что 56-летняя артистка прекрасно выглядит для своего возраста. Вот почему она считает: Ладе не стоит что-то менять в уходе за собой.