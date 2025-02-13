Хайп или «магическое» мышление? Психолог объяснил нестандартные взгляды Саши Зверевой

В новом интервью Саша Зверева поделилась своими взглядами на жизнь. В беседе с Ксенией Собчак она заявила об отказе от традиционной медицины, домашних родах и смузи из плаценты. Психолог Станислав Самбурский считает, что в поведении певицы прослеживаются тревожность и страх перед неопределенностью. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«В поведении Саши Зверевой явно прослеживаются когнитивный диссонанс и рационализация. Например, она объясняет свой отказ от мяса заботой о здоровье. Это позволяет ей поддерживать внутреннюю гармонию и избегать чувства вины, которое может навязываться «зелёной повесткой». Социальные сети Саши дают понять, что, устанавливая контроль над питанием, она таким образом борется с собственной тревожностью. Кроме того, селебрити знают, что можно получить дополнительное внимание, демонстрируя миру свою уникальность. Отвечая на комментарии под интервью с Ксенией Собчак, Зверева попросила не критиковать её за необычное видение мира и стремление к идеальности. Ответ говорит о том, что она специфическим питанием и рассказами об этом закрывает потребность во внимании и ощущении собственной уникальности», — высказался психолог.

По словам эксперта, желание использовать плаценту и вера в альтернативные методы ухода за собой у обычного человека — это проявление «магического» мышления. Люди с таким типом мышления верят не в причинно-следственные связи, а в неподтверждённые данные.

«Семья для Саши явно важна, и она не всегда тянет их в «средневековье медицины». Впрочем, её резкий протест против прививок говорит о когнитивных искажениях. Скорее всего, у неё чёрно-белое мышление: она делит продукты на полезные и вредные, а медицинские процедуры — на хорошие и плохие. Посты Саши говорят о том, что она страдает избирательным вниманием. То есть она акцентируется на информации, которая подтверждает её убеждения, например, антипрививочные блоки. Это когнитивное искажение подталкивает её к игнорированию научных данных. Если говорить о личных ценностях Саши Зверевой, то можно сказать, что она — человек тревожный и с высоким уровнем потребности в контроле. Своими строгими принципами питания и здоровья она пытается заглушить внутренние страхи», — резюмировал психолог.