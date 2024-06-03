«Как в подростковом возрасте»: с чем связана смена имиджа Валерия Меладзе

В мае 2024 года Альбина Джанабаева поделилась редким кадром Валерия Меладзе. На нем певец запечатлен в новом имидже: он похудел и сменил форму бороды. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, с чем связаны перемены в имидже 58-летнего Меладзе.

«Даже для обывателя такие изменения не являются чем-то, что можно назвать кризисом, а для артиста — это просто минимальные обновления. Можно было бы говорить о возрастном кризисе или паническом желании потерять привлекательность, если бы Валерий сделал абдоминопластику (пластику живота) и поставил 6 имплантов, имитирующих пресс, а потом бесконечно долго постил эти фото. Но нет, ничего такого нет», — высказался эксперт.

Кризис среднего возраста или вечная молодость?

Мужчина смотрит в зеркало и снова видит себя молодым и дерзким. Желание покорять мир, несмотря на седину, разгорается именно в 50, когда уже всего достиг и «хочется пожить для себя». Как и в подростковом возрасте, возникает бунтарь. Только теперь к новым татуировкам, кожаным курткам, добавляются байки, спортивные машины, яхты – всё, что не было доступно тинейджеру.

Смена имиджа: кризис или новая жизнь?

«К 50 годам жизнь стала спокойной, прогнозируемой, а удовольствия это не приносит. Ощущение, что застрял в бесконечном дне сурка, где зарплата 10-го, а дети уже выросли и ты им не особо нужен. Зачастую смена имиджа – это крик: «Я ещё жив! Я здесь! Я хочу любить!». Каждый новый образ формируется, чтобы закрыть проблему, которая тревожит», — резюмировал психолог.