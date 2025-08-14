«Как по сценарию»: почему в Сети не верят в примирение снявшихся вместе в эфире Дибровых

«Фактически в появлении Полины не видна радость от близости с Дмитрием, но есть демонстрация, как по сценарию: «Я здесь, вы меня видите». Плечи развернуты к зрителю, а не к мужу. Полный заход в кадр выглядит, как грубо срежиссированный ход для опровержения роли «бывшей». Чтобы и доли сомнения не осталось, что за женщина рядом. Дибров реагирует мгновенно: «Это Полина, только не Суслова, а я вам не Достоевский». Все и так знают, кто перед ними, фото пары облетели прессу сотни раз. Эта фраза — как щелчок: обесценивание, дистанция, отвод глаз. Вместо нежности — литературная шутка. За чай Полина получает: «Спасибо большое» — формально, как малознакомому коллеге. Широкий взмах рукой, будто машет приятелю, без наклона корпуса, без тепла в мимике. Социальная улыбка, хотя и непривычно широкая, но не родная, не близкая. Для зрителя — картинка «культурного прощания», для невербальщика — чёткий сигнал: близости нет здесь», — высказался психолог.