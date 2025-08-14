«Как по сценарию»: почему в Сети не верят в примирение снявшихся вместе в эфире Дибровых
Семья Дмитрия Диброва угодила в скандал. По данным СМИ, телеведущий разводится с женой из-за ее измены с другом семьи. Дибров не комментирует слухи, зато на днях провел эфир про развод, в котором снялась Полина. Модель заботливо предложила телеведущему чай, а тот радостно отреагировал на жену и помахал ей в ответ. Многие пользователи Сети не поверили в примирение и искренность супругов. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский согласился с мнением россиян и указал на невербальные знаки, выдавшие Дибровых.
«Фактически в появлении Полины не видна радость от близости с Дмитрием, но есть демонстрация, как по сценарию: «Я здесь, вы меня видите». Плечи развернуты к зрителю, а не к мужу. Полный заход в кадр выглядит, как грубо срежиссированный ход для опровержения роли «бывшей». Чтобы и доли сомнения не осталось, что за женщина рядом. Дибров реагирует мгновенно: «Это Полина, только не Суслова, а я вам не Достоевский». Все и так знают, кто перед ними, фото пары облетели прессу сотни раз. Эта фраза — как щелчок: обесценивание, дистанция, отвод глаз. Вместо нежности — литературная шутка. За чай Полина получает: «Спасибо большое» — формально, как малознакомому коллеге. Широкий взмах рукой, будто машет приятелю, без наклона корпуса, без тепла в мимике. Социальная улыбка, хотя и непривычно широкая, но не родная, не близкая. Для зрителя — картинка «культурного прощания», для невербальщика — чёткий сигнал: близости нет здесь», — высказался психолог.
По словам эксперта, все увидели социальную маску — это привычный, выверенный образ, который Дмитрий умело надевает на публике, чтобы не показать внутренние переживания. Маска защищает от лишних вопросов, но и не даёт зрителю увидеть настоящее.
«Алла Пугачёва много раз устраивала такие демонстративные «мы в хороших отношениях» кадры с Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ) после громких слухов, и каждый раз это было больше для прессы, чем для двоих. Но в отличие от них, Дибровы действуют более честно. Пусть через показушные хорошие отношения после измены и на пути к разводу, на пути к своему счастью. Пока ты играешь свою роль в кадре, кажется, что контролируешь историю. Но за пределами объектива остаётся главное — настоящая связь, которую не разыграть по сценарию», — резюмировал психолог.
