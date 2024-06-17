«Как бедняга Бритни Спирс»: психолог оценил состояние Киркорова после череды скандалов

Не так давно 57-летний Филипп Киркоров заявил, что его посещают мысли о смерти. Изучив высказывания певца, психолог Станислав Самбруский попытался выявить причину его угнетенного состояния. В беседе с изданием «Страсти» психолог предположил, что Филипп переживает мужской кризис.

«Социальные ожидания – это разница между тем, о чём мечтал и чего хотел достигнуть, что является символами успеха в обществе и тем, что достиг. Филипп Киркоров на протяжении 35 лет выступает на сцене, гениально управляет общественным интересом и виртуозно владеет навыками самовосстановления. Если бы не умел управлять вниманием, то под пристальным давлением общественности он «поехал» бы, как бедняга Бритни Спирс», — высказался эксперт.

Уже несколько месяцев Киркоров решает конфликт с Любовью Успенской в суде. Однако, по мнению психолога, скандал с коллегой не влияет на состояние артиста. Станислав считает, что разбирательства звезд похожи на пиар-кампанию.

«С Любовью у него были невероятно тёплые отношения на съёмочных площадках, и такое яростное противостояние в суде выглядит, как наказание за личное оскорбление. Однако, чем дольше длится процесс, тем больше напоминает пиар-кампанию, от которой выигрывают обе звезды. Артисты питаются вниманием, и, если и было оскорбление, то теперь раны переживаний зализаны бесконечным количеством обложек и обсуждений», — считает психолог.

Также, по мнению Самбурского, Киркорова не волнует скандал из-за «голой» вечеринки.

«Общественное порицание за участие в вечеринке может привести к стыду и самоосуждению. Но только у тех, кто забьется в угол и будет сидеть и посыпать голову пеплом. После первых осуждений Филипп действовал, как опытный врач, обнаруживший у пациента признаки простуды. Он не стал игнорировать проблему, чтобы она не перешла в пневмонию, а серьезно занялся лечением с первого дня. В ближайший же выход он сказал Дмитрию Пескову, что не виноват, и кадры с этим видео старательно передали во все СМИ. Для него это ещё один скандал, который надо потушить, еще один повод вернуться на сцену красиво. Что он и сделал, роскошно спев, что зашел не в ту дверь», — высказался Станислав.

Психолог считает, что Киркоров столкнулся не с творческим кризисом, а мужским.

«Сложно заподозрить Киркорова в творческом кризисе. Конечно, столько лет стараться делать что-то новое – это может подкосить, но у звезды есть все возможности привлекать лучших режиссеров для своих шоу. А вот мужской кризис со всем букетом переоценки жизненных ценностей и достижений может волновать Филиппа. При этом его отказ от профессиональной психологической помощи выглядит как лукавство. В интервью он говорил, что после 50 не расстается со своим психологом. Впрочем, если он прекратил пользоваться услугами психолога, потребность проговорить проблемы и найти поиск решения можно закрыть с близким другом или духовником», — резюмировал эксперт.