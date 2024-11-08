«К стилю будут вопросы»: какую ошибку допустила Болгар, создавшая имидж Дурова

«Черты лица Павла достаточно мягкие, поэтому черный цвет добавляет ему серьезности и уверенности. Если бы он ежедневно носил свитера или спортивную одежду, это выглядело бы менее солидно. В настоящее время стиль Павла как мужчины не вызывает вопросов. Он консервативен и актуален, что никогда не выходит из моды. Дуров может разнообразить свой гардероб, меняя цветовую палитру футболок и водолазок, но в последнее время он не был замечен в использовании других цветов. В настоящее время он добавляет в свой гардероб такие бренды, как Balenciaga, Paul Smith, Ralph Lauren и Acne Studios. Это люксовый сегмент одежды, который позволяет себе не каждый, но выбор неплохой, так как эти бренды предлагают качественные мужские изделия», — заявила стилист.