«Известна своей эксцентричностью»: психолог рассказала, какой мужчина нужен Волочковой

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Балерина не скрывает, что у нее есть много ухажеров. Кроме того, знаменитость регулярно интригует сообщениями о предстоящей свадьбе. Однако до ЗАГСа она пока так и не дошла. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, какой мужчина нужен Волочковой.

По мнению эксперта, Анастасия является сильной и независимой женщиной. Екатерина считает, что она могла бы найти взаимопонимание с мужчиной, который с уважением отнесется к ее профессиональным достижениям. Балерина нуждается в партнере, поддерживающем ее стремление и страсть к искусству.