«Известна своей эксцентричностью»: психолог рассказала, какой мужчина нужен Волочковой
Психолог Корендясева считает, что Волочковой нужен мужчина с креативным мышлением.
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Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд шоу-бизнеса, которые охотно делятся новостями о себе. Балерина не скрывает, что у нее есть много ухажеров. Кроме того, знаменитость регулярно интригует сообщениями о предстоящей свадьбе. Однако до ЗАГСа она пока так и не дошла. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева рассказала, какой мужчина нужен Волочковой.
По мнению эксперта, Анастасия является сильной и независимой женщиной. Екатерина считает, что она могла бы найти взаимопонимание с мужчиной, который с уважением отнесется к ее профессиональным достижениям. Балерина нуждается в партнере, поддерживающем ее стремление и страсть к искусству.
«В то же время Волочкова известна своей эксцентричностью и любовью к ярким образам. Возможно, для нее было бы интересно общение с мужчиной, который обладает нестандартным подходом к жизни. Это мог бы быть креативный индивидуум, способный поддерживать Волочкову в ее желании производить WOW-эффект и вызывать восторг у публики», — высказалась психолог.
Екатерина отметила, что возраст будущего избранника не так важен для Волочковой. Она может найти себе партнера как младше, так и старше себя. Эксперт обратила внимание на то, что эпатажное поведение Анастасии является преградой для построения стабильных отношений.
«Волочкова может хотеть замуж, чтобы ощущать полноту личной жизни. Возможно, балерина еще не обрела того партнера, который бы удовлетворял все ее нужды и потребности. Анастасия мечтает о стабильности и поддержке, но ей может быть сложно найти человека, который примет и поймет ее уникальность», — резюмировала эксперт.