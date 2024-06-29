«Известна сильным характером»: какой мужчина нужен Самбурской

Настасья Самбурская решила ответить на замечания подписчиков о личной жизни. Самбурская показала фото с парнем, что вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Психолог Константин Сибитев считает, что публикация появилась в ответ на публичное давление: актриса хотела доказать, что востребована у мужского пола. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Желание доказать свою востребованность?

«Для таких публичных личностей, как Самбурская, давление общественности может быть колоссальным. А социальные сети стали ещё одной сценой, лайки — овациями, а комментарии — полем для оценок, суждений и даже требований. Именно поэтому Настасья решила ответить своим подписчикам. Такое действие может означать, что она не хочет казаться одинокой и несчастной. Хотя кто сказал, что быть одинокой, — это плохо? Теперь публика успокоится и начнёт обсуждать другой вопрос, кто её избранник, что это за бородач на фотографии?» — высказался эксперт.

Какой типаж нужен Настасье Самбурской?

«Настасья Самбурская известна сильным характером, уверенностью и открытостью. Ей нужен партнер, который сможет принять и поддержать ее яркую личность. Это может быть человек, способный выдерживать давление публичности и не терять собственную идентичность в тени известной партнерши. Терпение и понимание — ключевые качества для человека, который захочет быть рядом с Самбурской. Ей нужен партнер, способный к эмпатии и готовый к открытому диалогу. Настасья может нуждаться в партнере, который будет равным по силе и характеру, но при этом умеющим находить компромиссы и поддерживать гармонию в отношениях», — резюмировал психолог