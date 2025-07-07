«Изначально ее реакция была в игнорировании»: почему Седокова стала остро реагировать на критику
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После смерти Яниса Тиммы Анна Седокова столкнулась с травлей. Пользователи Сети критикуют не только образ жизни певицы, но и ее внешность, фигуру. Также россияне осудили Анну за скорое возвращение к светской жизни. Сначала артистка не отвечала подписчикам, но в последнее время она стала чаще комментировать обвинения. Психолог Олеся Иневская предположила, что Анна отвечает на хейт для привлечения внимания. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказала об истероидном типе личности певицы, для которого важно быть в центре внимания.
«По характерологии Анна ближе к истеройду. Истероидный тип личности характеризуется яркой демонстративностью и стремлением быть в центре внимания. Для истеройдов характерна театральность и усиленная эмоциональная экспрессия. Истеройды не очень устойчивы к внешним потрясениям, и у них есть свойство «затапливаться» в своих эмоциях и импульсивно, эмоционально реагировать. Реакция Анны на хейт — это реакция излишне эмоционального и не сильно устойчивого к потрясениям человека», — высказалась психолог.
По словам эксперта, на фоне стрессовых событий у певицы могут возникнуть проблемы с психикой. Олеся отметила, что люди не всегда задумываются, к каким последствиям может привести травля.
«Анна пережила несколько трагедий подряд. Утрату бывшего мужа, обвинения общественности. На самом деле, это очень серьезный удар по психике. На фоне таких событий может развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Изначально ее реакция была в игнорировании и выходе из информационного поля. Проблема в том, что она не помогла. У общества есть стереотип, как надо «правильно» горевать, а люди могут выдавать амбивалентные и очень неожиданные реакции на утрату», — резюмировала психолог.
Олеся Иневская