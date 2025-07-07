«Изначально ее реакция была в игнорировании»: почему Седокова стала остро реагировать на критику

После смерти Яниса Тиммы Анна Седокова столкнулась с травлей. Пользователи Сети критикуют не только образ жизни певицы, но и ее внешность, фигуру. Также россияне осудили Анну за скорое возвращение к светской жизни. Сначала артистка не отвечала подписчикам, но в последнее время она стала чаще комментировать обвинения. Психолог Олеся Иневская предположила, что Анна отвечает на хейт для привлечения внимания. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказала об истероидном типе личности певицы, для которого важно быть в центре внимания.

«По характерологии Анна ближе к истеройду. Истероидный тип личности характеризуется яркой демонстративностью и стремлением быть в центре внимания. Для истеройдов характерна театральность и усиленная эмоциональная экспрессия. Истеройды не очень устойчивы к внешним потрясениям, и у них есть свойство «затапливаться» в своих эмоциях и импульсивно, эмоционально реагировать. Реакция Анны на хейт — это реакция излишне эмоционального и не сильно устойчивого к потрясениям человека», — высказалась психолог.

По словам эксперта, на фоне стрессовых событий у певицы могут возникнуть проблемы с психикой. Олеся отметила, что люди не всегда задумываются, к каким последствиям может привести травля.