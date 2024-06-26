«Изменил не только лицо, но и торс»: как 49-летний Александр Ревва стал «самым красивым»

Шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, в этом году отметит 50-летний юбилей. Однако с годами популярный комик только хорошеет. На его лице мало морщин, а фигуре могут позавидовать даже спортсмены. В чем же секрет молодости артиста? На этот вопрос сайту «Страсти» ответил звездный пластический хирург Сергей Свиридов.

Как утверждает сам Ревва, к пластическим операциям он не прибегал. По словам Александра, просто он когда-то придумал, что является «самым красивым» и благодаря этому стал хорошеть в глазах окружающих. В свою очередь доктор Свиридов заявил, что не только самовнушение помогает знаменитости не стареть.