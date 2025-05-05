«Из солдата в икону эпатажа»: почему Зверев прячется за маской гламура и до сих пор одинок

Когда на сцену выходит Сергей Зверев со стразами, макияжем и улыбкой, кажется, будто ты видишь человека, уверенного в себе. И сложно поверить, что когда-то он служил в армии и был старшим сержантом. Что с ним произошло? Почему он так кардинально изменился, и почему в его личной жизни столько боли и разочарования? Психолог Станислав Самбурский считает, что стилист скрывает за эпатажем одиночество и боль. Также в беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что мешает Звереву обрести счастье в личной жизни.

«Сергей Зверев – медийный персонаж, который ярко иллюстрирует механизм психологической компенсации. В психологии компенсацией называют процесс, при котором человек — часто неосознанно — создаёт что-то яркое и эффектное во внешнем поведении, чтобы заглушить внутреннюю боль. Если в детстве не хватало признания, во взрослом возрасте человек может буквально «кричать» о себе через образ, успех, награды. Образ Сергея Зверева — это не просто стиль, рядом с ним даже Филипп Киркоров порой выглядит банальным. Скорее всего, для Сергея эпатаж – это способ быть увиденным. Замеченным. Наконец-то важным», — высказался психолог.

Он рассказывал, что в середине 90-х попал в аварию и перенёс пластическую операцию. Именно тогда в его жизни появилась новая внешность. Грим, макияж, яркие костюмы. И со временем сформировался целый персонаж. Но внешность, какой бы идеальной она ни была, не всегда говорит о принятии себя. Иногда — наоборот. Она говорит: «Посмотри на меня, пожалуйста. Но не слишком глубоко».

Почему не складываются отношения?

«Возможно, дело не только в эпатажном образе, но и в сложности быть рядом, когда рядом становится тесно. В интервью он говорит, как много вложил в сына. Как тяжело переживает его отдаление, как страдает от непонимания. И за этими словами — не просто обида. Тут сквозит скрытая детская уязвимость, неразделённая любовь, страх быть покинутым. Когда ты даёшь всё, но потом не получаешь в ответ даже «спасибо» так, как ты ожидал. Гламур – это ещё один способ привлечь внимание, но не подпускать. Страшно к гламурным походить, а издали обсудить и восхититься, осудить – легко. Гламур — это тоже защита. Это роль, трибуна, с которой можно транслировать: «Я особенный. Я сильный. Я тот, кто всегда на высоте». Но если вслушаться, Зверев часто говорит в интервью о боли, об усталости, о желании уединения. Он не столько гламурен, сколько раним. И его трансформация из солдата в икону эпатажа может быть не историей про моду. А историей про то, как человек пытался выстроить себе новую личность — громкую, независимую, заметную. Потому что старая личность слишком страдала», — пояснил Станислав.