«Источник утешения, своего рода мать»: какую женщину подсознательно хочет видеть рядом Виталий Гогунский

Как пояснила психолог, неспособность выдерживать чужие чувства — один из признаков эмоциональной незрелости. Человеку сложно оставаться в контакте с партнёром, если его эмоциональное состояние выбивается из «комфортной нормы». Это связано с низкой переносимостью фрустрации (состояния, которое возникает, когда человек не может удовлетворить какую-то потребность и достичь поставленной цели), дефицитом навыков саморегуляции и с высоким уровнем собственной тревоги.

К сожалению или к счастью, настроение не предмет контроля. Это отражение нейрофизиологического и психоэмоционального состояния человека, а не его поведенческий выбор. Поэтому, когда взрослый человек требует от другого «не быть в плохом настроении рядом», он фактически отрицает саму структуру психической реальности, где эмоции динамичны, непредсказуемы и действительно не всегда социально одобряемы. С таким же успехом можно бороться с ветряными мельницами.