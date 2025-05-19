«Источник утешения, своего рода мать»: какую женщину подсознательно хочет видеть рядом Виталий Гогунский
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Актер Виталий Гогунский оказался в центре скандала после того, как заявил, что у женщин не может быть рядом с мужчиной плохого настроения. Позже звезда сериала «Универ» попытался оправдаться и заверил, что его просто неправильно поняли, однако актеру не поверили. Что на самом деле скрывается за неосторожно брошенной Гогунским фразой? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS Татьяна Чернякова.
«Эта фраза является отражением модели мышления, в которой чувства одного из партнеров рассматриваются через призму их удобства для другого человека. Своеобразная попытка обезопасить себя от сложных эмоций партнера за счёт его самоограничения и восстановить личный контроль в зоне эмоционального риска. Обнажив суть этой фразы, мы получим: “Если тебе плохо, мне тяжело. А поскольку мне тяжело, тебе не должно быть плохо”»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS
Как пояснила психолог, неспособность выдерживать чужие чувства — один из признаков эмоциональной незрелости. Человеку сложно оставаться в контакте с партнёром, если его эмоциональное состояние выбивается из «комфортной нормы». Это связано с низкой переносимостью фрустрации (состояния, которое возникает, когда человек не может удовлетворить какую-то потребность и достичь поставленной цели), дефицитом навыков саморегуляции и с высоким уровнем собственной тревоги.
К сожалению или к счастью, настроение не предмет контроля. Это отражение нейрофизиологического и психоэмоционального состояния человека, а не его поведенческий выбор. Поэтому, когда взрослый человек требует от другого «не быть в плохом настроении рядом», он фактически отрицает саму структуру психической реальности, где эмоции динамичны, непредсказуемы и действительно не всегда социально одобряемы. С таким же успехом можно бороться с ветряными мельницами.
«За требованием «быть всегда в хорошем настроении» скрывается не злой умысел, а психологическая регрессия: бессознательная попытка вернуть себе ощущение стабильности. Женщина в такой системе координат превращается в источник утешения, своего рода «мать», которая не должна расстраиваться, чтобы не тревожить ребёнка. Это проявление незавершённого процесса сепарации и внутренней зависимости. Иногда за этими эмоциями считывается манипуляция. Это добавляет негатива»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS
Как заверила специалист, на практике подобные установки не смогут укрепить отношения. Даже если женщина начнет избегать свободного выражения чувств, чтобы «не портить атмосферу», она будет всё больше замыкаться в себе. Соответственно, мужчина потеряет доступ к реальному эмоциональному состоянию партнёрши, потому что будет видеть только «вычищенную», адаптированную версию. И оба окажутся в изоляции, хотя формально останутся вместе.
«Это классическая динамика в парах, где присутствует эмоциональное подавление: внешняя гармония при внутреннем отчуждении. Поэтому даже если представить, что Виталий получит те реакции, о которых он говорит, с большой долей вероятности, это не приведет к удовлетворенности отношениями. Совместное проживание отрицательных реакций является неотъемлемой частью эмоциональной близости в паре. Преодоление, каким бы странным это ни казалось, — это часть пути к счастью. Никто не обязан быть удобным. Мы имеем право быть разными: радостными, уставшими, молчаливыми, раздражёнными. Эмоции — это не сбой в системе, а её неотъемлемая часть. У человека есть безусловное право свободного выбора: вместе проходить через трудности или предпочесть вызовам одиночество»
Татьяна Чернякова
Клинический и семейный психолог, автор психологии динамического баланса Psy-Try, КБТ, РЭПТ и схема-терапевт, член ISQOLS