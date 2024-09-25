«Искала золотую середину»: как 64-летней Ларисе Вербицкой удалось сохранить фигуру с возрастом
© Starface.ru
64-летняя телеведущая Лариса Вербицкая известна своей утонченной внешностью. Она уже много лет следит за фигурой, придерживается интервального голодания и занимается спортом. Но так ли это безопасно и эффективно на самом деле? На этот вопрос сайту «Страсти» ответила диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии Кристина Пришвина.
«Во-первых, ей генетически повезло с композицией костной ткани. Если посмотреть на ее снимки в молодости, то можно увидеть хрупкое телосложение. Кроме того, Вербицкая не скрывает, что для поддержания своей осиной талии использует интервальное голодание. Как диетолог, рекомендую аккуратнее относиться к интервальному голоданию, особенно если есть противопоказания и сопутствующие заболевания»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Принцип интервального голодания
Через 3 часа после еды уровень инсулина снижается, сигнализируя телу начать сжигание накопленной энергии, так как больше она не поступает из пищи. При этом уровень глюкозы в крови падает и организм «достает» ее из хранения, чтобы сжечь для получения энергии. То есть, в период голодания, тело просто потребляет свой собственный запас жировой ткани.
Также известно, что в последнее время ведущая перешла на 5-6 разовое питание и уменьшила свой калораж до 1000 ккал в день.
«Именно с коротким перерывом между приемами пищи связано мое отрицательное отношение к 5-6 разовому питанию. Уровень инсулина не успевает упасть и получается, что наш организм «постоянно ест». Это повышает риски развития сахарного диабета. Поэтому я не рекомендую данный подход и настаиваю даже в интервальном голодании соблюдать 3-часовые перерывы между приемами пищи, никаких перекусов»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Доктор также высказалась против урезания потребления калорий до 1000 в сутки, о котором ранее говорила Вербицкая. Дело в том, что энергозатраты только пяти самых крупных внутренних органов достигают 1385 ккал в сутки, при абсолютно неподвижном образе жизни.
Также мы недооцениваем многие совершаемые нами движения в течение дня, которые также потребляют калории. Помимо спорта, мы совершаем физическую активность, как подъем по лестнице, ходьба и так далее.
Из этого мы делаем вывод, что либо подсчет калорий не совсем верен, либо может нести вред работе внутренних органов.
Телеведущая также сообщала, что составила для себя список запрещенных продуктов. Он состоит из сладкого, мучного, жирного, круп (разрешены гречка и овсянка утром), макароны, горох, бобовые, кукуруза, морковь, свекла, бананы и виноград.
Как отметила нутрициолог, последние обладают высоким содержанием фруктового сахара, что по факту делает их десертом. Также некоторые из этих продуктов плохо усваиваются (например, бобовые, кукуруза и виноград), вызывая проблемы с пищеварением, особенно в случаях сопутствующих заболеваний.
При интервальном голодании необходимо следить за тем, чтобы питание было сбалансированным и полноценным, поэтому необходимо включать в рацион рыбу, морепродукты и нежирное мясо. Способ приготовления всегда выбирайте из следующих: гриль, мультиварка, духовка, на пару или отварное. Это позволит минимизировать потери полезных компонентов и препятствует увеличению калорийности блюда.
Известно также, что в течение 10 лет, Лариса была вегетарианкой. Сейчас телеведущая, к счастью, вернулась к более сбалансированному питанию, включающему и мясные продукты. С точки зрения диетологии, именно мясо содержит незаменимые аминокислоты, являющиеся строительным материалом для коллагена, необходимый для сосудов и кожи. Еще один немаловажный факт: вегетарианцы не получают карнозин - мощный антиоксидант, который предотвращает повреждение коллагена, то есть препятствует нашему старению. Именно мясо и рыба являются основным источником витаминов группы В, железа, омега 3, витамина D, цинка.
Кроме того, Вербицкая с детства любит спорт. Родители приучили ее к физической активности. По последним данным, теледива занимается индивидуально с тренером в спортзале и обязательно тренируется дома. Практикует скандинавскую ходьбу и йогу.
Спорт позволяет нашим мышцам быть в тонусе, улучшать кровоснабжение органов и систем. Но перед выбором нагрузки, необходимо посоветоваться с врачом.
«На примере телеведущей, мы можем наблюдать, как человек на протяжении всей своей жизни искал золотую середину, подбирая индивидуально подходящее именно ей режим питания и физической нагрузки, для отличного самочувствия и цветущего внешнего вида. Хочу пожелать Ларисе Вербицкой придерживаться и далее здорового образа жизни. Внимательно следить за своим питанием, которое должно быть обогащено всеми необходимыми нутриентами, особенно важных для людей деликатного возраста».
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ