«Искала золотую середину»: как 64-летней Ларисе Вербицкой удалось сохранить фигуру с возрастом

Телеведущая также сообщала, что составила для себя список запрещенных продуктов. Он состоит из сладкого, мучного, жирного, круп (разрешены гречка и овсянка утром), макароны, горох, бобовые, кукуруза, морковь, свекла, бананы и виноград.

Как отметила нутрициолог, последние обладают высоким содержанием фруктового сахара, что по факту делает их десертом. Также некоторые из этих продуктов плохо усваиваются (например, бобовые, кукуруза и виноград), вызывая проблемы с пищеварением, особенно в случаях сопутствующих заболеваний.

При интервальном голодании необходимо следить за тем, чтобы питание было сбалансированным и полноценным, поэтому необходимо включать в рацион рыбу, морепродукты и нежирное мясо. Способ приготовления всегда выбирайте из следующих: гриль, мультиварка, духовка, на пару или отварное. Это позволит минимизировать потери полезных компонентов и препятствует увеличению калорийности блюда.

Известно также, что в течение 10 лет, Лариса была вегетарианкой. Сейчас телеведущая, к счастью, вернулась к более сбалансированному питанию, включающему и мясные продукты. С точки зрения диетологии, именно мясо содержит незаменимые аминокислоты, являющиеся строительным материалом для коллагена, необходимый для сосудов и кожи. Еще один немаловажный факт: вегетарианцы не получают карнозин - мощный антиоксидант, который предотвращает повреждение коллагена, то есть препятствует нашему старению. Именно мясо и рыба являются основным источником витаминов группы В, железа, омега 3, витамина D, цинка.

Кроме того, Вербицкая с детства любит спорт. Родители приучили ее к физической активности. По последним данным, теледива занимается индивидуально с тренером в спортзале и обязательно тренируется дома. Практикует скандинавскую ходьбу и йогу.

Спорт позволяет нашим мышцам быть в тонусе, улучшать кровоснабжение органов и систем. Но перед выбором нагрузки, необходимо посоветоваться с врачом.