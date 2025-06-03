Интервьюер или манипулятор? Как Надежда Стрелец стала одним из самых обсуждаемых журналистов
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Надежда Стрелец — один из самых противоречивых интервьюеров: ни один выпуск ее авторского шоу не обходится без обсуждения. Кто-то восхищается ее умением «разговорить» любого гостя, кто-то обвиняет в излишней холодности и манипулятивности. В беседе с сайтом «Страсти» интервьюер, автор подкаста и эксперт по медийности Валерия Михайлова разобрала 5 основных приемов Надежды, среди которых есть и психологическое воздействие. Также Валерия объяснила, почему одни звезды раскрываются в беседе с ней, а другие — чувствуют дискомфорт.
Властная позиция «королева на троне»
«Первое, что бросается в глаза — особая манера ведения диалога. Надежда никогда не позиционирует себя как равноправного собеседника, особенно в невербальных сигналах. Она сидит, откинувшись на спинку кресла, ее поза свободна, в то время как многие гости (как, например, Полина Гагарина) буквально «ютятся» на краешке стула. Эта «королевская» поза — не случайность, а продуманный прием. Холодная, собранная, без тени суеты, Стрелец создает атмосферу, где гость подсознательно чувствует её превосходство. Результат? Человек оказывается в легком напряжении, что делает его более уязвимым для откровений», — высказалась эксперт.
Искусство пауз
«Второй инструмент в арсенале Надежды — мастерское использование пауз. Это распространенная техника, когда ты сознательно не заполняешь тишину, а просто смотришь на собеседника. Метод работает даже в обычном общении — если хочешь узнать больше, чем тебе готовы сказать, достаточно замолчать и внимательно наблюдать. Как правило, человек непроизвольно дополняет сказанное или выдаёт то, что изначально не планировал раскрывать. Это глубоко психологический, почти НЛП-прием, и Надежда пользуется им в своих интервью. Она не просто оставляет пространство для размышлений, а создает именно те напряженные паузы, которые провоцируют собеседника на откровенность. Это не доброжелательная возможность собраться с мыслями, а тонкий инструмент давления — многие начинают говорить лишнее, лишь бы прервать неловкое молчание», — пояснила Валерия.
От безопасных тем к вопросам о личном
«Стрелец никогда не начинает беседу с острых тем. Развод Полины Гагариной? Сначала — долгая беседа о карьере. Трагическая история Жанны Фриске в интервью с Дмитрием Шепелевым? Сперва — обсуждение профессиональных достижений. Только спустя час, когда гость расслабляется, почувствовав себя «в безопасности», интервьюер переходит к главному. И делает это шикарно: ее вопросы кажутся естественным продолжением беседы, хотя на самом деле они тщательно спланированы», — рассказала Валерия.
«Я читала твою книгу дважды»
Надежда не скрывает, что серьезно готовится к каждому интервью. Она цитирует книги гостей (как в случае с Дмитрием Шепелевым), напоминает о старых интервью (как в беседе с Аленой Шишковой) и демонстрирует глубокое знание биографии собеседника. Татьяна Навка во время интервью была приятно поражена глубоким знаниям Надежды об истории фигурного катания и отметила ведущую комплиментом. По словам эксперта, это не просто подготовка — это послание герою: «Ты для меня важен, я про тебя узнавала». Такой подход располагает гостей к откровенности, но одновременно дает Стрелец мощное преимущество: она знает о собеседнике больше, чем он ожидает.
«Ты самый-самый»
«В интервью с Гариком Харламовым Надежда называет его «самым известным артистом». Полину Гагарину — «самой народной певицей». Татьяну Черниговскую — «самым известным ученым России». Лесть работает безотказно для людей, восприимчивых к ней. Например, Харламов буквально расплывается в улыбке и готов рассказывать Надежде все. Однако, Стрелец не разбрасывается абстрактными похвалами. Ее комплименты всегда попадают в «яблочко» — она хвалит именно за то, что для человека наиболее значимо. Она не называет Гарика «самым привлекательным», что при его комплекции могло бы прозвучать неискренне. Или не говорит Полине, что она самая красивая. То есть целится туда, что для собеседника значимо», — резюмировала эксперт по медийности.
Валерия Михайлова