Интервьюер или манипулятор? Как Надежда Стрелец стала одним из самых обсуждаемых журналистов

Надежда Стрелец — один из самых противоречивых интервьюеров: ни один выпуск ее авторского шоу не обходится без обсуждения. Кто-то восхищается ее умением «разговорить» любого гостя, кто-то обвиняет в излишней холодности и манипулятивности. В беседе с сайтом «Страсти» интервьюер, автор подкаста и эксперт по медийности Валерия Михайлова разобрала 5 основных приемов Надежды, среди которых есть и психологическое воздействие. Также Валерия объяснила, почему одни звезды раскрываются в беседе с ней, а другие — чувствуют дискомфорт.

Властная позиция «королева на троне»

«Первое, что бросается в глаза — особая манера ведения диалога. Надежда никогда не позиционирует себя как равноправного собеседника, особенно в невербальных сигналах. Она сидит, откинувшись на спинку кресла, ее поза свободна, в то время как многие гости (как, например, Полина Гагарина) буквально «ютятся» на краешке стула. Эта «королевская» поза — не случайность, а продуманный прием. Холодная, собранная, без тени суеты, Стрелец создает атмосферу, где гость подсознательно чувствует её превосходство. Результат? Человек оказывается в легком напряжении, что делает его более уязвимым для откровений», — высказалась эксперт.

Искусство пауз

«Второй инструмент в арсенале Надежды — мастерское использование пауз. Это распространенная техника, когда ты сознательно не заполняешь тишину, а просто смотришь на собеседника. Метод работает даже в обычном общении — если хочешь узнать больше, чем тебе готовы сказать, достаточно замолчать и внимательно наблюдать. Как правило, человек непроизвольно дополняет сказанное или выдаёт то, что изначально не планировал раскрывать. Это глубоко психологический, почти НЛП-прием, и Надежда пользуется им в своих интервью. Она не просто оставляет пространство для размышлений, а создает именно те напряженные паузы, которые провоцируют собеседника на откровенность. Это не доброжелательная возможность собраться с мыслями, а тонкий инструмент давления — многие начинают говорить лишнее, лишь бы прервать неловкое молчание», — пояснила Валерия.

От безопасных тем к вопросам о личном

«Стрелец никогда не начинает беседу с острых тем. Развод Полины Гагариной? Сначала — долгая беседа о карьере. Трагическая история Жанны Фриске в интервью с Дмитрием Шепелевым? Сперва — обсуждение профессиональных достижений. Только спустя час, когда гость расслабляется, почувствовав себя «в безопасности», интервьюер переходит к главному. И делает это шикарно: ее вопросы кажутся естественным продолжением беседы, хотя на самом деле они тщательно спланированы», — рассказала Валерия.

«Я читала твою книгу дважды»

Надежда не скрывает, что серьезно готовится к каждому интервью. Она цитирует книги гостей (как в случае с Дмитрием Шепелевым), напоминает о старых интервью (как в беседе с Аленой Шишковой) и демонстрирует глубокое знание биографии собеседника. Татьяна Навка во время интервью была приятно поражена глубоким знаниям Надежды об истории фигурного катания и отметила ведущую комплиментом. По словам эксперта, это не просто подготовка — это послание герою: «Ты для меня важен, я про тебя узнавала». Такой подход располагает гостей к откровенности, но одновременно дает Стрелец мощное преимущество: она знает о собеседнике больше, чем он ожидает.