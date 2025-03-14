«Иллюзия контроля»: психолог оценила состояние похоронившей мужа Натали

Певица Натали приготовила себе место рядом с могилой мужа, и эта новость вызвала резонанс. Одни увидели в ее поступке глубокую преданность, другие — тревожный сигнал. Психолог Катерина Рублева считает, что артистка могла застрять в прошлом из-за смерти супруга. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Люди не любят говорить о смерти. Для большинства она — пугающая неизвестность, и мысли о ней вызывают тревогу. Но есть те, кто предпочитает не оставлять ничего на волю случая и заранее принимает решения о месте упокоения. Это может быть осознанный выбор, продиктованный желанием упорядочить неизбежное, но часто за этим скрываются глубинные страхи. Человек может пытаться таким образом структурировать хаос утраты, особенно, если смерть близкого выбила из колеи. Это даёт иллюзию контроля: когда непоправимое уже случилось, можно выбрать, как будет выглядеть финал», — считает эксперт.

Психолог отметила, что жить после смерти близкого человека — непростая задача. Особенно, если отношения были долгими. Потеря в таком случае ощущается не как исчезновение другого, а как ампутация части себя.

Разница между памятью и застреванием в прошлом

Горе проходит несколько стадий. Если человек зависает в одной из них, особенно в стадии отрицания или депрессии, он может начать мысленно готовиться к смерти вместо того, чтобы строить будущее. Если место на кладбище становится не просто символом памяти, а смыслом существования, это уже не про осознание, а про остановку жизни. Важно различать, когда такие решения помогают справиться с болью, а когда становятся способом не встречаться с реальностью. Если речь идёт о принятии жизни во всех её проявлениях, включая смерть, — это зрелая позиция. Если же памятник становится точкой, после которой движение вперёд невозможно, это тревожный знак.