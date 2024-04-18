«Идеальное сочетание комфорта и богатства»: названы самые стильные дома звезд шоу-бизнеса

Обсуждение недвижимости звезд давно стало популярной темой в Сети. Артисты нередко показывают убранства домов, соревнуясь друг с другом в следовании модным тенденциям. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» топ-брокер компании Whitewill Оксана Романовская назвала самые стильные дома российских звезд.

Дом Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой

На краю поселка «Рыбинский проезд» в Долгопрудном, всего в нескольких шагах от яхт-клуба на Клязьме, высится трехэтажный дом из дерева и белого кирпича. Он принадлежит супружеской паре Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой.

На первом этаже расположена просторная кухня с обеденной зоной, где каждое утро семья собирается на завтрак. Мебель здесь изготовлена из натуральных материалов, что создает атмосферу тепла и уюта. В солнечные дни они предпочитают готовить на участке, где стоят беседка и мангал. Также на первом этаже проживает младший брат Натальи, а в гостевых комнатах остаются родственники и друзья, которые приезжают погостить.

На втором этаже расположены спальня и кабинет хозяев, а на мансардном этаже можно найти уютную гостиную с мягкими диванами, библиотеку и гардеробную. Также здесь обустроен спортзал, где сын пары занимается карате.

В подвальном помещении оборудована комната для музыкальных репетиций, где Виктор с сыном оттачивают свое музыкальное мастерство.

«Все материалы для строительства дома были привезены из Португалии. Общая площадь особняка — около 600 квадратных метров. Несколько лет назад супруги завершили ремонт в доме, уложившись в 1 млн рублей. По словам Виктора, их интерьер — простой, но стильный и уютный. Поэтому они с удовольствием проводят теплые семейные вечера в своем доме», — сообщила эксперт.

Особняк Филиппа Киркорова

Недавно Филипп Киркоров стал обладателем роскошного поместья в Мякининской пройме. Здесь находятся всего 30 коттеджей, среди которых особняк Филиппа выделяется своей неповторимой роскошью.

«Это настоящий дворец, выполненный в стиле итальянской неоклассики. Весь комплекс занимает огромную территорию и представляет собой идеальное сочетание комфорта и богатства. На территории особняка обустроен спуск к собственному пляжу, на котором находится гараж для двух яхт. В пристройке к дому расположились фитнес-центр с бассейном, финской сауной и соляной комнатой, шикарный тренажерный зал и гараж на четыре автомобиля. На участке также есть фонтан, зона отдыха с барбекю, ротонда и небольшая часовня, а также теннисный корт, который в зимнее время превращается в каток», — рассказала Оксана.

На первом этаже основного дома находятся гостиная, кухня и столовая с витражным остеклением, что придает интерьеру изящество и легкость. Пол выполнен из светлого мрамора, а для детей оборудована просторная игровая комната с современными игрушками. По двойной лестнице второго этажа можно добраться до спален и ванных комнат, а также до огромной гардеробной и отдельного помещения для наград и подарков.

Резиденция Анастасии Волочковой

Уютное родовое гнездышко Анастасии Волочковой расположено в поселке, где проживает всего около ста семей. На участке 16 соток возвышается гигантский особняк площадью 850 квадратных метров, а рядом расположен дом для гостей в 200 квадратов.

Дизайн главного дома продуман так, чтобы можно было вести полноценную жизнь на одном этаже. Здесь расположены столовая, бильярдная комната, три спальни, три гардеробные, комната с камином, кухня и два роскошных будуара. По словам Анастасии, поиск жилья был непростым, но в итоге она смогла приобрести дом, о котором давно мечтала.

Особенностью этого дома является наличие полноценного театра, где Анастасия установила рояль и разместила картины от Никаса Сафронова. Спальня балерины выполнена в классическом стиле с использованием светлых оттенков, колонн, лепнины и позолоты.

«Чтобы придать интерьеру уникальность и шарм, балерина заказала красивые фрески, а также разместила большой белый рояль в гостиной – подарок от Николая Баскова. Интерьер дома Анастасии напоминает Большой театр не только по размерам, но и по стилю. В доме можно увидеть элементы, перенесенные из театральной среды, такие как парадная лестница, мраморные полы и кованые перила», — резюмировала эксперт.