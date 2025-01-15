Громкие расставания и мечты о Дурове: почему звезда Сети Карнавал до сих пор одна

В жизни Вали Карнавал были громкие романы с Егором Кридом, Сашей Стоуном — с артистами, которые хорошо знакомы публике. После расставания певица так и не обрела счастья, мечтая об избраннике вроде Павла Дурова и размышляя о его финансовом состоянии. Психолог Станислав Самбурский предположил, что Валя одна, поскольку устраивает драму в отношениях, желая получить внимание. Более того, эксперт считает, что она не вышла замуж за Стоуна, потому что видела в нем своего отца. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Валя Карнавал только выглядит как сложный клинический случай, но проста, как пять копеек. Валя была в отношениях с Егором Шипом и Сашей Стоуном, оба парня разительно отличаются по внешности и стилю поведения. Будучи влюбленной, у Вали не пропадало желание использовать пикаперские приемы. Девочка с 9 классами образования даже на фото с помолвочным кольцом томно приоткрывает ротик и использует Сашу Стоуна как оформление для очередной фотографии в стиле: «Глянь, какая я классная»», — высказался психолог.

«Саша Стоун делал Вале предложение три раза и наконец-то получил согласие. Но не долго музыка играла — бросила она его так же ярко, как и демонстрировала помолвочное кольцо. Не приехала к нему на коне, но бросила в день рождения. Вряд ли что-то настолько серьёзное могло произойти у пары, чтобы настолько втаптывать чувства парня. Возможно, Саша максимально похож на отца Вали, и, мучая парня, она желала максимально оттоптать его самоуважение и чувства, мстя своему отцу», — добавил Станислав.

Сейчас Валя утверждает, что для отношений деньги не нужны. Однако, когда речь заходит о потенциальных партнёрах, она называет Павла Дурова.

«Конечно, в отношениях с Дуровым о деньгах можно не беспокоиться, а расставание с ним можно сделать ярким и запоминающимся. Ирина Болгар не даст соврать. Но зачем ограничиваться? Джефф Безос тоже сейчас свободен. Он тоже может подойти, чтобы удовлетворить потребность в драме, получить эмоциональную разрядку и привлечь к себе внимание. Скорее всего, все дальнейшие отношения Вали будут развиваться по тому же сценарию: яркие, бурные романы, захватывающие сюжеты, яхты, пальмы, кольца. Аплодисменты публики, слезы радости и выход на бис с трагичным расставанием», — резюмировал психолог.