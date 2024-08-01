«Гораздо больше, чем просто коллеги»: психолог о конфликте Фадеева и Глюкозы

Певица Глюкоза и продюсер Максим Фадеев продолжают выяснять отношения в Сети. Артистка считает, что Максим начал против нее кампанию в момент ее уязвимости. А продюсер, в свою очередь, утверждает, что певица манипулирует и врет публике уже много лет. Психолог Станислав Самбурский считает, что Глюкоза может помириться с бывшим наставником, но для этого ей надо выступить инициатором.

Анализ поведения сторон

Поведение Глюкозы: эмоциональная уязвимость

«Вероятно, специалист предложил ей медикаментозную корректировку. Глюкоза говорила, что принимает снотворное и антидепрессанты по назначению. Однако каждый человек имеет индивидуальную реакцию на препараты. Глядя на кадры со скандального концерта, кажется, что девушка нарушила режим приема препаратов или смешала их с алкоголем. При нарушении алгоритма приёма люди могут быть чувствительными и воспринимать слова и действия других как агрессию. Вероятно, это ощущение послужило причиной заявить, что слова Фадеева являются черным пиаром», — высказался психолог.

Поведение Фадеева: боль предательства

Фадеев обвинил Глюкозу в манипуляциях и лжи, похожее он говорил про других артистов после разрыва контрактов.

«Глядя на биографию Максима Фадеева, очевидно, что красной нитью в ней идёт желание быть отцом большой любящей семьи. Потеря первенца стала серьезным эмоциональным ударом для Максима. В желании воспитывать молодых звезд, участвовать в их судьбе видна потребность излить отцовскую любовь и компенсировать отсутствие огромной семьи. Скорее всего, Максим прикипает к исполнителям, и эмоционально они для него гораздо больше, чем просто коллеги, они — его дети. Слова Максима: «Каждое создание будет ненавидеть своего создателя» показывают, что он не готов отпускать своих «детей» и их уход воспринимает как неблагодарность», — считает эксперт.

«Дети» выросли, и отца накрывает синдром пустого гнезда. Характерная особенность кризиса – неудовлетворенность жизнью, разочарование от прошлого и желание все изменить.

Возможность примирения

Примирение между Глюкозой и Фадеевым будет возможно при соблюдении нескольких факторов.

«Сейчас Глюкозе нужна эмоциональная поддержка, чтобы пережить уход любимой бабушки. В этой ситуации Максим может реализовать свое желание заботиться о взрослой «дочке». Дело за певицей: если ей нужно, то сейчас самое время попросить о помощи. Проявление сочувствия и понимания со стороны Максима не заставят себя ждать», — резюмировал Станислав.