Головные боли, усталость, галлюцинации: к чему может привести диета Натальи Андрейченко на соках и клизмах
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68-летняя актриса Наталья Андрейченко поделилась своим способом поддержания здоровья и удивила своих поклонников. Она призналась, что использует «соковое очищение» и каждодневное клизмирование для поддержания стройной фигуры. Но безопасен ли этот способ? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у акушера-гинеколога, репродуктолога, специалиста гинекологической эндокринологии, диетолога-нутрициолога, врача УЗИ Кристины Пришвиной.
Как отметила специалист, диета на овощных соках может выглядеть как полезный и очень привлекательный способ очистки организма, но она имеет несколько «подводных камней», которые важно учитывать.
«Во-первых, овощные соки практически не содержат белков. Белки — это строительные блоки для наших клеток и тканей. Они обеспечивают нормальное функционирования иммунной системы, синтез гормонов и ферментов, поддержания мышечной массы. Дефицит белков может привести к потере мышц, ослаблению иммунной системы и общей усталости»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Кроме того, в соках почти нет жиров, а они также очень важны для здоровья. Жиры поддерживают работу клеточных мембран, являются материалом для синтеза стероидных гормонов, а также благодаря жирам организм усваивает витамины A, D, E и K. Дефицит жиров приводит к заболеваниям кожи, ломкости волос и ногтей, а также тяжелым нарушениям гормонального баланса, что особенно важно для женщин.
Что касается углеводов, то в овощах они представлены крахмалом и сахарами. Андрейченко для детокса использует свеклу и морковь. Эти овощи содержат в основном сахаразу, глюкозу и фруктозу. Употребление соков в концентрированном виде в больших количествах может привести к скачкам уровня сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Вызвать мнимый приток энергии (повышение уровня сахара) с последующим развитием гипогликемии (низкого уровня сахара в крови).
Кроме того, овощные соки не обеспечивают достаточное количество витаминов и минералов, которые человек получает из других продуктов. Например, витамин B12, содержится только в продуктах животного происхождения и полностью отсутствует в растительной пище. Его дефицит приводит к развитию анемии, а также хронической усталости и проблемам с нервной системой.
Еще одна проблема — отсутствие клетчатки в соках. Клетчатка, которая содержится в цельных овощах, помогает нормализовать пищеварение, поддерживает здоровье микробиоты и способствует правильной работе кишечника.
Ограниченное поступление клетчатки приводит к запорам, ухудшению перистальтики кишечника, а также повышается риск развития онкологических заболеваний кишечника.
«Что же мы видим в итоге? «Соковое очищение» приводит к ограничению поступления калорий и энергии. Недостаток белков наш организм начинает восполнять за счет разрушения мышечной массы. Дефицит глюкозы первоначально запускает распад запасов гликогена в печени и высвобождение глюкозы в кровь, создается временный эффект прилива сил. Дальнейшее голодание приводит в первую очередь к нарушениям работы головного мозга, так как мозг потребляет 50% всей глюкозы из печени в кровь. Голодание мозга сопровождается головными болями, усталостью, а в более тяжелых случаях галлюцинациями и гипогликемической комой»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Кроме того, при длительной диете на овощных соках человек лишает себя важного разнообразия в питании. Без других источников пищи, таких как злаки, орехи, бобовые, рыба или мясо, организм не получает всех необходимых для здоровья нутриентов, что приводит к сбоям в обмене веществ и различным заболеваниям.
В медицинской практике диеты, ограниченные только соками, часто рассматриваются как временные меры и проводятся под строгим наблюдением врача с учетом индивидуальных особенностей здоровья пациента. Не занимайтесь самолечением.
Второй «секрет молодости» актрисы – клизмы
Клизмирование кишечника, как метод похудения, является опасным по нескольким причинам:
- При частом применении кишечник теряет способность к самостоятельному очищению и перистальтике (сокращениям стенок), что приведет к хроническим запорам. Возникает зависимость от клизм.
- Агрессивное внешнее вмешательство повреждает естественную слизистую оболочку кишечника. Это может стать причиной развития воспалительных и онкологических заболеваний кишечника.
- Клизмирование приводит к вымыванию естественной микрофлоры кишечника. Микробиота кишечника в норме поддерживает иммунитет организма. Нарушение баланса бактерий в кишечнике приводит к росту условно-патогенных и патогенных микроорганизмов (например, кандиды). А также снижению иммунитета и развитию воспалительных процессов в организме.
- Частое использование клизм нарушает электролитный баланс. Снижается уровень натрия, калия и других важных микроэлементов в организме. Что может стать причиной обезвоживания, слабости, судорог и даже заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Не стоит забывать о кратковременности эффекта. Клизмы только помогают избавиться от временного накопления каловых масс. Но они не влияют на жировые отложения, которые являются причиной избыточного веса. Клизмы же лучше использовать исключительно по назначению врача, при наличии показаний.
«Таким образом рекомендации по сохранению молодости и здоровья от Натальи Андрейченко для большинства людей могут быть очень опасны. Если вы хотите провести детокс организма, требует комплексный подход, включая правильное питание, физическую активность, здоровый образ жизни и обязательная консультация врача»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ