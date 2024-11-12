Головные боли, усталость, галлюцинации: к чему может привести диета Натальи Андрейченко на соках и клизмах

Кроме того, в соках почти нет жиров, а они также очень важны для здоровья. Жиры поддерживают работу клеточных мембран, являются материалом для синтеза стероидных гормонов, а также благодаря жирам организм усваивает витамины A, D, E и K. Дефицит жиров приводит к заболеваниям кожи, ломкости волос и ногтей, а также тяжелым нарушениям гормонального баланса, что особенно важно для женщин.

Что касается углеводов, то в овощах они представлены крахмалом и сахарами. Андрейченко для детокса использует свеклу и морковь. Эти овощи содержат в основном сахаразу, глюкозу и фруктозу. Употребление соков в концентрированном виде в больших количествах может привести к скачкам уровня сахара в крови, особенно у людей с диабетом. Вызвать мнимый приток энергии (повышение уровня сахара) с последующим развитием гипогликемии (низкого уровня сахара в крови).

Кроме того, овощные соки не обеспечивают достаточное количество витаминов и минералов, которые человек получает из других продуктов. Например, витамин B12, содержится только в продуктах животного происхождения и полностью отсутствует в растительной пище. Его дефицит приводит к развитию анемии, а также хронической усталости и проблемам с нервной системой.

Еще одна проблема — отсутствие клетчатки в соках. Клетчатка, которая содержится в цельных овощах, помогает нормализовать пищеварение, поддерживает здоровье микробиоты и способствует правильной работе кишечника.

Ограниченное поступление клетчатки приводит к запорам, ухудшению перистальтики кишечника, а также повышается риск развития онкологических заболеваний кишечника.