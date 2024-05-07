Глаза, скулы, подбородок, нос: сколько пластических операций сделала Мария Погребняк
© AA/ABACA/Abaca/East News
Марию Погребняк знают как бывшую супругу футболиста Павла Погребняка. Но 35-летняя светская львица также известна как модель, дизайнер и женщина, которая сделала множество пластических операций. Впрочем, сама знаменитость уверяет, что на самом деле манипуляций было чуть-чуть, а не как о ней пишут глянцевые издания и порталы. Эксперт, пластический хирург Амина Газимагомедова рассказала сайту «Страсти», что же из этих утверждений правда.
По мнению специалиста, бывшая супруга футболиста — поклонница контурной пластики. При помощи филлеров она увеличила губы, смоделировала скулы, сделав их более скульптурными и очерченными, а подбородок — острым и изящным. Углы нижней челюсти стали четко выраженными. Сама Мария также не скрывает, что к косметологам начала ходить еще старшеклассницей.
«Знаменитость всегда пристально следит за своим весом, избавляясь от лишних килограммов. Это могло сказаться на лице. На ранних снимках Погребняк видны пухленькие щечки, а сейчас на их месте — точеные скулы, вместо объема и выпуклостей — элегантная впалость. Вполне возможно, что достичь такой результат только похудением не удалось и Мария прибегла к пластической операции по удалению комков Биша. Сама Мария уверяет, что ее нос — заслуга мамы и наследственности. Но видно, что и он подвергался коррекции. По сравнению с юностью, нос знаменитости стал более узким, изящным, а его кончик — вздернутым».
Амина Газимагомедова
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург; сертифицированный специалист в области общей хирургии
Пластический хирург предположила, что светская львица также уменьшила и крылья носа. Вместе с этим был выполнен лифтинг верхней трети лица, правда, каким именно способом (эндоскопическим или открытым) остается покрыто завесой тайны.
Эту подтяжку Погребняк дополнила верхней блефаропластикой. Взгляд стал открытым, исчезло «нависшее» веко и разрез глаз стал более миндалевидным, а брови «взлетели» вверх, их кончики приподнялись.
«На многих снимках виден идеально гладкий лоб, без каких-либо признаков мимической активности. Не исключено, что Мария использует ботулинотерапию верхней зоны лица. Также она явно прибегает к омолаживающим аппаратным методикам, например, радиочастотному лифтингу».
Амина Газимагомедова
Пластический хирург, кандидат медицинских наук, реконструктивный, челюстно-лицевой хирург; сертифицированный специалист в области общей хирургии
Со временем грудь светской львицы увеличилась в объемах, так что можно говорить о маммопластике. Впрочем, мать троих детей может себе позволить такую операцию, чтобы вернуть аппетитные формы.
Экс-супруга футболиста всегда занималась спортом, но эксперт не исключает, что она в свое время могла прибегнуть к липоскульптурированию. С помощи липосакции живот стал более плоским и спортивным, а талия — узкой и четко очерченной. Появились выраженные кубики пресса. А вот округлости ягодиц — скорее всего, заслуга липофилинга.