Глаза, скулы, подбородок, нос: сколько пластических операций сделала Мария Погребняк

Марию Погребняк знают как бывшую супругу футболиста Павла Погребняка. Но 35-летняя светская львица также известна как модель, дизайнер и женщина, которая сделала множество пластических операций. Впрочем, сама знаменитость уверяет, что на самом деле манипуляций было чуть-чуть, а не как о ней пишут глянцевые издания и порталы. Эксперт, пластический хирург Амина Газимагомедова рассказала сайту «Страсти», что же из этих утверждений правда.

По мнению специалиста, бывшая супруга футболиста — поклонница контурной пластики. При помощи филлеров она увеличила губы, смоделировала скулы, сделав их более скульптурными и очерченными, а подбородок — острым и изящным. Углы нижней челюсти стали четко выраженными. Сама Мария также не скрывает, что к косметологам начала ходить еще старшеклассницей.