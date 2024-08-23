«Генетически повезло с композицией костной ткани»: как похудела 52-летняя оперная певица Анна Нетребко

Оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников стройной фигурой. 52-летнюю артистку, которая в последние годы отличалась пышными формами, даже заподозрили в опасных лекарственных экспериментах с обменом веществ, которые используют звезды мирового шоу-бизнеса. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, каким образом оперная дива смогла избавиться от лишних килограммов, и не вредит ли столь быстрое снижение веса качественной, эффективной и здоровой жизни организма.

Специалист подчеркнула, что физиологическое и необременительное для организма снижение веса составляет примерно на 4-5 килограмм в месяц. И чем выше начальный вес, тем активнее будет его снижение. Это происходит за счет особенностей состава тела, и действий, которые совершает человек, чтобы достигнуть цели.

Дело в том, что вес - это композиционный состав тела, который складывается из разных параметров, таких как жидкость, мышцы, внутренние органы и их содержимое, костная ткань и, наконец, жировая масса.

На композицию тела невероятно мощно влияет повседневная жизнь. Тот образ жизни, который мы ведем изо дня в день. В том числе питание, активность, работа со стрессом, нормальный и полноценный отдых. Каждый из этих параметров влияет на массу тела. И может провоцировать либо набор веса, либо его снижение.