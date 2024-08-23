«Генетически повезло с композицией костной ткани»: как похудела 52-летняя оперная певица Анна Нетребко
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Оперная певица Анна Нетребко поразила поклонников стройной фигурой. 52-летнюю артистку, которая в последние годы отличалась пышными формами, даже заподозрили в опасных лекарственных экспериментах с обменом веществ, которые используют звезды мирового шоу-бизнеса. Сайт «Страсти» поинтересовался у врача-диетолога, эндокринолога, терапевта, нутрициолога, Wellness-Health-коуча, эксперта Anti-Age Натальи Лазуренко, каким образом оперная дива смогла избавиться от лишних килограммов, и не вредит ли столь быстрое снижение веса качественной, эффективной и здоровой жизни организма.
Специалист подчеркнула, что физиологическое и необременительное для организма снижение веса составляет примерно на 4-5 килограмм в месяц. И чем выше начальный вес, тем активнее будет его снижение. Это происходит за счет особенностей состава тела, и действий, которые совершает человек, чтобы достигнуть цели.
Дело в том, что вес - это композиционный состав тела, который складывается из разных параметров, таких как жидкость, мышцы, внутренние органы и их содержимое, костная ткань и, наконец, жировая масса.
На композицию тела невероятно мощно влияет повседневная жизнь. Тот образ жизни, который мы ведем изо дня в день. В том числе питание, активность, работа со стрессом, нормальный и полноценный отдых. Каждый из этих параметров влияет на массу тела. И может провоцировать либо набор веса, либо его снижение.
«Про Анну Нетребко я бы сказала, что она не «жутко похудела», а вернулась в свою норму. Если сравнить фото певицы в 2005 и в 2020 году, то мы увидим, что ей генетически повезло с композицией костной ткани. Там можно заметить скорее хрупкое телосложение. Поэтому, когда она говорит о стиле своего питания, что дегустирует, но ограничивает себя в порции, то можно понять, что с таким подходом очень просто быть в форме».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Как подчеркнула доктор Лазуренко, главное помнить, что ограничивать себя в базовых потребностях опасно при снижении веса. Ведь при уменьшении жировой ткани, организм еще больше нуждается в достаточном количестве полноценного белка, правильных углеводах и полезных жирах.
«Другой вопрос, что мы также видели около восьми лет ее в другой, более корпулентной форме. Предположу, что организм Анны Нетребко спокойно воспринимает как набор, так и снижение веса. Однако, для большинства проблема не в снижении веса, а именно в удержании полученного результата. И вот здесь мне хочется отметить, что так называемые «качели веса» наносят больший вред организму».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age
Важно создать такие условия в питании, да и в образе жизни в целом, чтобы их хотелось соблюдать на постоянной основе, поддерживать и не откатываться назад. Кроме того, эмоции играют большое значение в пищевом поведении человека, так как создают почву для определенного гормонального фона, который также влияет на обменные процессы.
В качестве примера положительного влияния гормонов можно привести состояние влюбленности, при котором ни есть, ни спать не хочется, а настроение такое, что хочется летать и петь. И многие отмечают естественное снижение веса в этот период.
Отрицательные эмоции тоже могут снижать вес. Но тут ни о каком позитиве речи не идет. Все печально, и, как правило, такое снижение массы тела воспринимается организмом негативно.
«Хочу надеяться, что такое ошеломительное снижение веса Анны Нетребко действительно произошло на положительных эмоциях и естественным путем, благодаря исключительно заботливому, бережному и системному подходу, который она выбрала для коррекции своего веса».
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, нутрициолог, Wellness-Health-коуч, эксперт Anti-Age