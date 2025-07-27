«Где-то внутри она выбрала свободу»: что мешает свахе Розе Сябитовой найти любовь

Роза Сябитова известна своими высказываниями в адрес звезд. Сваха нередко советует коллегам, как обрести любовь, и объясняет, почему они до сих пор одиноки. При этом сама Роза так и не смогла построить семью и крепкий брак. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Элена Гамаюн объяснила, что мешает свахе и может ли она считаться экспертом в любовных делах.

«Парадокс: человек, столько лет обучающий других любви, остаётся без пары. В чём причина? И можно ли вообще считать её экспертом? С точки зрения психологии — да, можно. Психолог или коуч по отношениям не обязан быть в идеальных личных обстоятельствах, чтобы помогать другим. Это не бизнес, где отсутствие результата у самого эксперта ставит под сомнение его профессионализм. В сфере отношений всё иначе. Роза — женщина с ярко выраженной самодостаточностью. Её публичный образ — сильная, независимая, с чёткой позицией. Такие женщины часто испытывают сложности в построении близости. Почему? Потому что быть в паре — это не только про выбор, но и про уязвимость. Открытость, уступки, принятие другого — всё это даётся сложно человеку, привыкшему контролировать всё в одиночку», — высказалась эксперт.

Есть и другой важный момент — завышенные ожидания. Роза не раз подчёркивала, что мужчина должен быть обеспеченным, успешным, «достойным». Это её право. Но мужчины тонко чувствуют, когда их оценивают не как личностей, а как «набор» статуса. И в ответ дистанцируются. Ведь отношения, где тебя ценят только за ресурс, не дают ощущение любви и принятия.

Также, по словам психолога, стоит учитывать жизненный опыт свахи.