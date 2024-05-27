«Это заставляет отстраняться»: что мешает Бузовой и Батрутдинову стать парой

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов — известные холостяки в шоу-бизнесе. Знаменитости не раз намекали на роман между ними. Более того, в эфире шоу «Лига городов» Тимур и Ольга страстно поцеловались. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Кристина Мизерная объяснила, что мешает артистам стать парой.

По словам эксперта, Ольга и Тимур схожи по типу личности. В этом и заключается главная трудность для развития их отношений.

«Ольга — одна из самых ярких личностей на нашей эстраде. Желание всегда быть на виду, выделяться любыми способами, стремление во всем быть первой и желательно единственной являются отличительными чертами нарцисса. За грандиозностью и всемогуществом нарцисса всегда скрывается противоположный полюс — чувство ничтожности. Именно эти 2 полюса личности Ольги (грандиозность и ничтожность) не позволяют ей обрести счастье в личной жизни. Так как каждый потенциальный партнер практически всегда будет обожествляться в начале романа и быстро падать с пьедестала в ранг ничтожества в конце», — высказалась психолог.

В Тимуре также преобладает нарциссическое ядро личности, но с меньшей степенью. С одной стороны, он стремится к публичности, с другой — прослеживается приземленность и желание уйти в тень.

«Ольга привлекает его своей амбициозностью и яркостью. Эти качества, скорее всего, есть и в Тимуре, но по определенным психологическим причинам он не позволяет себе в полной мере раскрыть теневую часть своей личности. В Ольге он видит себя и это ему с одной стороны нравится и притягивает, с другой — заставляет отстраняться. В свою очередь, внимание Тимура Ольга воспринимает как очередную возможность подкрепить свое чувство значимости и уникальности», — считает Мизерная.

По мнению эксперта, Ольга и Тимур обладают тревожно-избегающим типом привязанности. Ярое желание Ольги понравиться мужчине, жажда похвалы указывают на тревожный тип привязанности. Бузова часто подает «выпрашивание» комплиментов с порцией шуток и громким смехом, что указывает на внутреннюю уязвимость и страх быть отвергнутой.

Тимур, как и Ольга, робко, по-детски, пытается обратить на себя внимание. В некоторых интервью он даже смущается и краснеет. Робость и осторожность — яркие маркеры преобладания глубинного страха отвержения. Они, в свою очередь, не позволяет им обоим по-настоящему сблизиться.

«С одной стороны, они оба заявляют о желании создать семью и родить детей, с другой — каждого из них останавливает внутренний страх эмоциональной близости», — резюмировала психолог.