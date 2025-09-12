«Это слишком примитивно»: почему Наталья Штурм выбирает мужчин моложе себя
© East News
59-летняя Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста. Пара познакомилась на шоу «Свадьба вслепую». Певица призналась, что ее не смущает разница в возрасте. По мнению Натальи, она выглядит моложе своих лет. При этом артистка не скрывает, что считает избранника альфонсом, мечтающим об обеспеченной жизни. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Элена Гамаюн объяснила, чем Штурм привлекают такие мужчины и почему она их выбирает в спутники.
«Общество любит ярлыки, и потому её отношения часто сводят к простому: «Ей нравятся молодые». Это слишком примитивно. Ее психологический портрет говорит о другом. У певицы влечение не к паспортному возрасту, а к конкретному типу личности: ухоженной, красивой, гармоничной, воплощающей в себе энергию Венеры. Такой мужчина — это, прежде всего, романтичный и внимательный партнер, источник восхищения и позитивных эмоций. Ключевой фактор для Натальи отсутствие ограничений. Ей нужен не контролер, а союзник, который будет поддерживать ее и восхищаться ею. Её прошлые романы, вероятно, распадались именно в тот момент, когда партнер пытался надеть на нее смирительную рубашку правил и условий», —высказалась психолог.
Элена Гамаюн
По словам эксперта, идеальный спутник для певицы — это состоявшийся, финансово устойчивый мужчина, способный обеспечить надежность и комфорт. Но при этом он должен быть эмоциональным донором: дарить страсть, внимание, чувство легкого и праздничного бытия. Именно такой тип мужчин часто встречается в творческой среде.