«Это не просто влюбленность»: что Аврора Киба нашла в Лепсе, который старше на много лет
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19-летняя Аврора Киба рано потеряла отца, а теперь собирается замуж за Григория Лепса, который намного старше. По словам психолога Станислава Самбурского, случай Авроры стал классикой. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт объяснил, что девушки, лишившиеся отца в детстве, во взрослом возрасте ищут стабильности и покровителя. Все это Киба нашла в Лепсе, который являлся другом семьи и знал ее еще ребенком.
«Аврора Киба потеряла отца в 11 лет, а в этом возрасте девочки формируют образ мужской опоры и учатся различать, как выглядит забота, защита и безопасность в отношениях. Это называется утратой базовой фигуры привязанности. Если девочка рано теряет отца и остаётся с этой болью одна, внутри возникает нехватка, и тогда тянет к тем, кто кажется сильным, взрослым и способным защитить. Если отец ушёл рано, особенно трагически и с тяжёлым шлейфом (после смерти отца Авторы маме пришлось пройти через банкротство и долги), девочка может неосознанно тянуться к фигуре, которая одновременно сильная, устойчивая, финансово обеспеченная и знакомая. Лепс в данном случае не только взрослый и влиятельный мужчина — он был другом семьи. То есть — безопасный, одобренный, «свой». Он знал её до подросткового возраста, а после стал тем, кто поддержал в трудный период, был рядом», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
По словам эксперта, в отсутствии отца и при наличии матери, которая решает финансовые проблемы и вытаскивает семью из долгов, девушка может бессознательно искать не просто любовь, а фигуру покровителя. И если он такой харизматичный и богатый, как Лепс, — психика мгновенно вписывает его в недостающий сценарий: защитник, который не уйдёт.
«Это, скорее, не роман в классическом понимании, а восстановление баланса, как если бы раннее детство снова стало безопасным. Взрослый мужчина не требует юношеского пыла — он даёт статус, тепло, внимание. Он ухаживает, делает подарки, и девушка попадает в сценарий: я значима, раз такой мужчина рядом. Это называется реактивная идентификация, когда человек перенимает на себя чувства и роли, чтобы восполнить травму. В случае Авроры — это не просто влюблённость. Это бессознательное восстановление доверия к мужскому миру. Случай Авроры Кибы прямо по учебнику: ранняя утрата, перегруженная мама, неотработанная травма, фигура влиятельного взрослого, знакомого с детства. И наконец — кольцо Graff за полтора миллиона рублей, как символ: теперь ты снова под защитой», — резюмировал Самбурский.
Станислав Самбурский