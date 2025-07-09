«Это не просто влюбленность»: что Аврора Киба нашла в Лепсе, который старше на много лет

«Аврора Киба потеряла отца в 11 лет, а в этом возрасте девочки формируют образ мужской опоры и учатся различать, как выглядит забота, защита и безопасность в отношениях. Это называется утратой базовой фигуры привязанности. Если девочка рано теряет отца и остаётся с этой болью одна, внутри возникает нехватка, и тогда тянет к тем, кто кажется сильным, взрослым и способным защитить. Если отец ушёл рано, особенно трагически и с тяжёлым шлейфом (после смерти отца Авторы маме пришлось пройти через банкротство и долги), девочка может неосознанно тянуться к фигуре, которая одновременно сильная, устойчивая, финансово обеспеченная и знакомая. Лепс в данном случае не только взрослый и влиятельный мужчина — он был другом семьи. То есть — безопасный, одобренный, «свой». Он знал её до подросткового возраста, а после стал тем, кто поддержал в трудный период, был рядом», — высказался психолог.