«Это не про наивность»: почему Ксения Собчак не может расстаться с образом «блондинки в шоколаде»

Ксения Собчак призналась, что ощущает себя «зрелой», уверенной женщиной. При этом, по словам журналистки, внутри нее по-прежнему живёт «блондинка в шоколаде» из нулевых и «хулиган». Заявление Ксении может показаться пиар‑ходом, но, как утверждает психолог Инна Мирная, в его основе скрыта твердая позиция. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт рассказала, что высказывание Собчак демонстрирует не отказ от взросления, а его демонстрацию.

«Когда взрослый человек сохраняет в себе юную, легкую и игривую часть — это не застой, а интеграция личности», – считает психолог.

В современной жизни, где возраст нередко воспринимается как рубеж ответственности и серости, Собчак показывает: зрелость — это не отказ от своей внутренней «игры», а её умелое включение. Это выбор быть честной с собой, даже если он «вырывается» за рамки стереотипа о возрасте.

Это не инфантильность. Это сила

Чем взрослее становится женщина, тем чаще слышит: «Ты должна быть серьёзной», «Будь построже», «Это несолидно». Но кто решил, что взрослая женщина — это обязательно сдержанная и скучная? Почему зрелость приравнивают к серости?

«Женщина, которая умеет принимать свою «легкую» часть — игривость, смех, как правило, чувствует себя включенной в жизнь. Это не про наивность. Это про свободу быть собой. В этом смысле Ксения — одна из тех, кто не предала себя ради социальных норм. Она взрослая, но не загнанная в рамки. И тем самым вдохновляет других: можно жить по своим правилам, без возрастного ценза», — объясняет Инна Мирная.

Почему это важно для каждой из нас?

Внутренняя девочка, та самая «блондинка в шоколаде», может выглядеть наивной, но на самом деле она — мощный источник энергии. Именно от неё идёт наша спонтанность, легкость в отношениях и чувство вкуса к жизни. Когда мы «запрещаем» себе быть яркой, смешной, дерзкой — мы теряем нечто большее, чем просто стиль. Мы теряем связь с собой.

Быть собой — даже если другим это неудобно

«Можно не соглашаться с Ксенией, спорить о её подходах к жизни и самоиронии. Одно точно: она не играет. Она живет честно и эта честность — когда ты не боишься показать, что в тебе всё ещё живёт та самая девочка с дерзким взглядом - дорогого стоит. Быть собой — это не всегда быть удобной. Но это всегда — быть живой», — резюмировала психолог.