«Это чувство не дает обрести счастье»: в чем причина частых браков Константина Соловьева

В мае 2024 года актер Константин Соловьев заявил, что готовится к четвертой свадьбе с поклонницей. Примечательно, что всего 6 месяцев назад артист расстался с третьей женой. В беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева предположила, что новый брак Соловьева не будет долгим.

В одном интервью Константин признался, что в третьем браке ощущал себя не мужем, а папой. Из-за этого он «забыл себя» и не давал супруге «расти как женщине».

«Если это была одна из основных причин развода, мы можем предположить, каким будет четвертый брак актера, ведь его избранница — девушка из небольшого поселка, с двумя детьми, которая за ним переехала в Москву. Сможет ли актер выйти из роли отца для любимой женщины? Вряд ли, ведь у такого поведения есть ряд психологических причин», — высказалась эксперт.

В чем причины частой смены партнерш у мужчин?

Проблемы с коммуникацией.

Завышенные требования мужчины. Ожидания, которые он возлагает на отношения и партнершу, могут быть неадекватными или нереалистичными.

«Я предполагаю, что Константин Соловьев выступает материальной опорой для своих жен, детей. Он пошел работать в такси, чтобы обеспечивать детей, отдал квартиру третьей жене и перевез детей новой возлюбленной в Москву. Он довольно комфортный в материальном плане партнер, который все делает для своих женщин. Но в то же время Константин ищет в каждой из них ту, которая заметит его, а не заслуги. Заметит и полюбит. Безвозмездно, просто потому что он есть. И именно это чувство не дает ему обрести счастье с кем-то одним», — считает психолог.

Екатерина считает, что новый брак Соловьева не будет долгим, поскольку после развода прошло не так много времени.

«Учитывая, что после развода Константина прошло немного времени и актер вновь занял позицию спасателя, есть вероятность, что брак не будет долгосрочным. Молодоженам желаю счастья, ведь продолжительность их отношений зависит, прежде всего, от них двоих», — резюмировала эксперт.