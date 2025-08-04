«Это был крик человека»: почему муж Леры Кудрявцевой сорвался и нагрубил подписчице
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Муж Леры Кудрявцевой угодил в скандал после грубого ответа подписчице, назвав ее «убогой мышью». Игоря Макарова разозлило, что в Сети про него пишут, как про альфонса и хоккеиста, которого не помнят даже поклонники. В беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский не стал отрицать, что ответ спортсмена был резким. Эксперт объяснил поступок Игоря его растерянностью и отчаянием: после успехов в спорте хоккеист так и не смог найти себя в жизни.
«Макаров не миллионер уровня НХЛ, но он точно не иждивенец. Игорь — мужик в кризисе. Он человек, который с юности сам зарабатывал, пока другие ещё жили с родителями. Несомненно, в истории Леры и Игоря есть темные зоны: его зависимость, кодировки, попытки спасения в семье. И, по словам Леры, она десятки раз пыталась помочь и просто устала. Это не делает Игоря «ненастоящим мужчиной», как пишут в комментариях. Это делает его раненым, но живым. Тем, кто не умеет плакать, но умеет ломать двери. Тем, кто не кричит о помощи, а отвечает матом. Тем, кто привык забивать шайбы, а не чувствовать. И когда у такого мужика заканчивается, рушится привычная жизнь, он сначала орёт, потом молчит, а потом, если повезёт, идёт в терапию. Но чаще — просто уходит в себя. И в зависимости», — высказался психолог.
Станислав Самбурский
Игорь, как и любой профессиональный спортсмен, с пяти лет жил ради формы, ради цели, ради побед. Он рано повзрослел, жил в пузыре, окруженный только спортсменами, и не заметил, как общество развивалось без него. А вот когда профессиональная карьера подошла к концу, форма сдана, остаётся человек, который никогда не учился жить вне раздевалки и хоккейной коробки.
«И рядом с ним женщина, которая живёт по другим правилам: медийная, быстрая, успешно конкурирующая в мире, где выживают сильнейшие. Лера молодец. Удержаться в телевизоре на 30 лет на фоне новых лиц, форматов, вкусов — это как каждый год выходить на Олимпиаду. Но спорт — не шоу-бизнес. Там нет вторых дублей и возможности переснять, если оговорился. Там или ты в форме — или никто. Потому его фраза — про борщ и убогих — это не про нас. Это про него. Про его отчаяние, потерю основания, попытку сказать: «Я был кто-то, просто вы это забыли»», — заявил эксперт.
Станислав Самбурский
По словам психолога, люди в эмоциональном пике остро чувствуют в чужой слабости — свою собственную. И чтобы не заглядывать туда, где больно, проще плюнуть в того, кто попал под руку. Так работают проекции. Но если остановиться хотя бы на секунду, станет ясно: злость в комментариях — это боль, не прожитая вовремя.
«Почему Игорь сорвался? Потому что проигрывать на публике ноунеймам страшнее, чем на льду сильному сопернику. Потому что ты там ты – хоккеист, гордость, а теперь тебя называют «мужем Леры», и внутри начинает кипеть. Игорь не выдержал и выстрелил фразой про борщ и кухню. Грубо, но честно: это был крик человека, которому отказали в праве быть собой», — резюмировал Станислав.
Станислав Самбурский