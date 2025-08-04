«Это был крик человека»: почему муж Леры Кудрявцевой сорвался и нагрубил подписчице

«Макаров не миллионер уровня НХЛ, но он точно не иждивенец. Игорь — мужик в кризисе. Он человек, который с юности сам зарабатывал, пока другие ещё жили с родителями. Несомненно, в истории Леры и Игоря есть темные зоны: его зависимость, кодировки, попытки спасения в семье. И, по словам Леры, она десятки раз пыталась помочь и просто устала. Это не делает Игоря «ненастоящим мужчиной», как пишут в комментариях. Это делает его раненым, но живым. Тем, кто не умеет плакать, но умеет ломать двери. Тем, кто не кричит о помощи, а отвечает матом. Тем, кто привык забивать шайбы, а не чувствовать. И когда у такого мужика заканчивается, рушится привычная жизнь, он сначала орёт, потом молчит, а потом, если повезёт, идёт в терапию. Но чаще — просто уходит в себя. И в зависимости», — высказался психолог.