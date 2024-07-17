«Есть риски»: психолог оценила методы воспитания детей Подольской

Не так давно Наталья Подольская сообщила, что разрешает драться сыновьям «до первой крови». В беседе с изданием «Страсти» психолог Ольга Буянова заявила об опасности методов воспитания детей Подольской.

«Воспитание мальчиков требует особого внимания и индивидуального подхода, особенно в семьях, где растут два брата. Наталья осознает, что её дети, несмотря на одинаковый пол, имеют разные личности и потребности. Она старается найти баланс между дисциплиной и свободой, позволяя детям самим решать конфликты. Психологи выделяют три основных этапа развития мальчиков: стадия нежности, стадия мужественности и стадия становления личности. Старший сын Натальи уже переходит в стадию мужественности, в то время как младший ещё находится на стадии нежности. Это требует от Натальи Подольской гибкости и умения адаптировать свои методы воспитания под каждого ребёнка», — высказалась эксперт.

Наталья понимает, что её сыновья, как и все дети, могут вступать в конфликты и соревноваться. По ее мнению, детей важно научить разрешать ситуации. В её подходе прослеживается стремление привить детям уважение друг к другу и умение сотрудничать. Буянова отметила, что психологи поддерживают такой подход, поскольку конкуренция и споры — естественная часть развития. Умение решать конфликты мирным путём формирует в детях важные социальные навыки.

«Однако есть и риски. Если не контролировать ситуацию, драки могут перейти в агрессивное поведение, что приведет к негативным последствиям. Важно, чтобы родители активно участвовали в воспитании, направляя и корректируя поведение детей, чтобы избежать формирования жестокости и агрессии», — резюмировала психолог.