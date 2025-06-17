«Если хочешь есть, выпей воды»: как похудела 48-летняя Елена Ваенга
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У певицы Елены Ваенги всегда был сильный характер и такая же яркая харизма. Она не привыкла лукавить: если ест — говорит прямо. И вот исполнительница хита «Курю» поразила поклонников похудением на 15 килограммов. О том, как 48-летней артистке удалось избавиться от лишнего веса, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.
Одна из самых неожиданных деталей в истории Елены — это мотивация. Она заключила пари с директором на крупную сумму. И, как она сама сказала в одном из интервью, «сумма должна быть такая, чтобы не сорваться».
«Это, к слову, отлично работает. Многих пациентов действительно мотивирует спор на деньги, главное не выбирать короткий срок и маленькую сумму. В чем секрет? Мозг воспринимает это как реальную угрозу и включает дисциплину»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Как отметила эксперт, Елена не стала превращать свою жизнь в один сплошной лист запретов. Она просто изменила свой подход к еде. Сладкое, жареное и жирное — ушли. На смену пришли зелень, крупы (овсянка, гречка, рис), чечевица, бобовые, немного мяса — и всё это в понятных порциях. Всё в балансе. Особое внимание она уделяла тому, когда ест. Никаких ночных перекусов, никакой еды на автомате.
«Одно из главных правил: если хочешь есть, выпей воды. Один из лучших советов для человека, собирающего сбросить лишний вес. Наш мозг иногда путает жажду и еду. Вернее, мы его не так понимаем. Ваш организм хочет пить, но вы можете начать есть. Из пищи тоже поступает жидкость, но в меньшем количестве. Поэтому свою жажду вы просто утоляете огромным количеством еды. При желании поесть, сначала выпейте воды и подождите, дайте организму разобраться самому»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ
Также Ваенга четко училась отличать психологический голод от реального. Если хотите есть от скуки, запишите, подумайте, отвлекитесь на что-то еще. И тогда пища перестаёт быть способом успокоиться или наградить себя.
Кстати, Елена Ваенга вела пищевой дневник — это полезная практика. Когда ты видишь на бумаге, что ешь, исчезает иллюзия «я же почти ничего не ем!»
Елена Ваенга не пошла качать пресс в зал и изнурять себя на беговой дорожке. Она выбрала бассейн. Плавание укрепляет тело, улучшает настроение, снижает уровень кортизола (того самого гормона стресса, из-за которого тянет на сладкое), и при этом не даёт нагрузки на суставы. Особенно ценно для тех, кто худеет: в воде всё даётся мягче и легче.
«Ваенга не просто похудела. Она перешла на новый уровень отношения к себе. И, пожалуй, именно поэтому ее результат — не временный. Такой гармоничный подход к жизни и питанию помогает долго удерживать результат и не срываться»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ