«Если хочешь есть, выпей воды»: как похудела 48-летняя Елена Ваенга

У певицы Елены Ваенги всегда был сильный характер и такая же яркая харизма. Она не привыкла лукавить: если ест — говорит прямо. И вот исполнительница хита «Курю» поразила поклонников похудением на 15 килограммов. О том, как 48-летней артистке удалось избавиться от лишнего веса, сайту «Страсти» рассказала врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог, врач УЗИ Кристина Пришвина.

Одна из самых неожиданных деталей в истории Елены — это мотивация. Она заключила пари с директором на крупную сумму. И, как она сама сказала в одном из интервью, «сумма должна быть такая, чтобы не сорваться».