«Эмоции пройдут, а дочь останется»: почему экс-супруг Пелагеи запретил ребенку выезд из страны

Бывший муж Пелагеи запретил общей дочке выезжать за пределы России, тем самым нарушив планы девочки на новогодние праздники. Психолог Станислав Самбурский считает, что певица была абьюзером в браке с Иваном Телегиным. После развода спортсмен не может простить экс-возлюбленную, пережить нанесенную травму и поэтому действует на эмоциях. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Рассматривая ситуацию Телегина и Пелагеи, хочется сказать: жаль, что такая красивая пара рассталась. Но за внешним фасадом могли скрываться различные проблемы. Еще в 2022 году Иван обвинял Пелагею в домашнем насилии. Телегин сравнил себя с Джонни Деппом, говоря о том, что тоже жил в абьюзивных отношениях с Пелагеей. Глядя на поведение Телегина и сопоставляя с тем, что он говорил раньше, вполне возможно, что последствием абьюза для него стало посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Соответственно, человек, который вырвался из абьюзивных отношений, начинает развивать защитные механизмы, чтобы избежать повторной травмы. Глядя на фотографии Ивана с дочерью, видно, как он её любит, и запрет на выезд может быть механизмом защиты, который предотвращает даже минимальные угрозы потерять связь с девочкой», — считает эксперт.

По словам Самбурского, человек, переживший абьюз становится подозрительным и недоверчивым. Телегин может скептически относиться к желанию Пелагеи увести дочь.

«По сути, находясь в абьюзивных отношениях, он всё время подвергался травле со стороны жены. Но и вырвавшись из этих отношений, он проецирует свои негативные страхи и чувства на текущую ситуацию. Возможно, Пелагея просто хочет провести время с дочерью на море, но Иван проецирует свои страхи, связанные с абьюзером, и это приводит его к иррациональным действиям и решениям. Запрет на выезд ребенка может быть способом выровнять эмоциональный баланс и забыть неразрешённые обиды и чувства несправедливости, которые могли остаться после расставания с Пелагеей. Чтобы сохранить отношения с дочерью, сначала нужно выровнять отношения с бывшей женой. Для этого Ивану стоит прекратить действовать импульсивно и деструктивно. Эмоции пройдут, а дочь останется. Стоит задуматься, чтобы сохранить отношения с ней», — резюмировал Станислав.