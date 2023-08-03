Элегантность против смелости: битва образов Кристины Орбакайте и Натальи Подольской

Стилист отмечает, что на сцене обе певицы предпочитают выглядеть как дивы. Они выбирают наряды с использованием страз, пайеток и бахромы. Кроме того, звезды любят носить короткие и корсетные вечерние платья, которые подчеркивают их прекрасные фигуры. Они не боятся экспериментировать и создают образы, соответствующие их личности и музыкальному таланту.

По словам Ольги Ульяновой, представительницы шоу-бизнеса отличаются только тем, что Орбакайте предпочитает классику и элегантность, а Наталья – смелость и яркие цвета.