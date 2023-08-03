Элегантность против смелости: битва образов Кристины Орбакайте и Натальи Подольской
Стилист Ульянова считает, что Подольская выбирает более смелые наряды, чем Орбакайте.
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Стиль – это важный аспект имиджа каждого человека, включая известных личностей. Стилист сети универмагов ХЦ Ольга Ульянова в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» сравнила образы женщин певца Владимира Преснякова – экс-супруги Кристины Орбакайте и нынешней жены Натальи Подольской.
Эксперт отмечает, что Кристина и Наталья по праву считаются иконами моды и вдохновляют своих поклонников неповторимым стилем.
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«Природная жизнерадостность Натальи прослеживается не только в улыбке, но и в подборе предметов гардероба насыщенных оттенков. Она умело сочетает хороший вкус и эксперименты с образами, предпочитая элегантные наряды и следуя модным тенденциям а, по совету личного стилиста, цвету фуксия в гардеробе певицы уделено особое внимание. Наталья также предпочитает носить обувь на высоких каблуках и использовать аксессуары».
Ольга Ульянова
Стилист сети универмагов ХЦ
Ольга Ульянова порекомендовала артистке обратить внимание на стиль актрисы Блейк Лайвли, которая умело носит как брючные костюмы, так и изысканные платья.
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«У Кристины свой уникальный и лаконичный стиль. В повседневной жизни она предпочитает спокойные и сдержанные оттенки, которые подходят ее образу. Одной из отличительных черт стиля Кристины считается естественность, она может носить джинсы, худи, свитера, кроссовки и футболки, при этом выглядеть стильно. Любит создавать образы в ярких цветах, таких как красный, фуксия, зеленый. Особенно ей хорошо в черном, который идеально контрастирует с ее цветом волос и удлиняет силуэт. Она предпочитает простые и изысканные наряды, которые подчеркивают ее фигуру и красоту. Кристине Орбакайте идут строгие линии, но, как и многим женщинам, иногда хочется показать свою женственность и романтический настрой, в чем могут помочь образы с добавлением ярких акцентов и аксессуаров».
Ольга Ульянова
Стилист сети универмагов ХЦ
Стилист отмечает, что на сцене обе певицы предпочитают выглядеть как дивы. Они выбирают наряды с использованием страз, пайеток и бахромы. Кроме того, звезды любят носить короткие и корсетные вечерние платья, которые подчеркивают их прекрасные фигуры. Они не боятся экспериментировать и создают образы, соответствующие их личности и музыкальному таланту.
По словам Ольги Ульяновой, представительницы шоу-бизнеса отличаются только тем, что Орбакайте предпочитает классику и элегантность, а Наталья – смелость и яркие цвета.