«Эксперимент смелый, но спорный»: профессор моды оценила образ Софьи Эрнст с обесцвеченными бровями

На премьере фильма «Авиатор» Софья Эрнст появилась в чёрном костюме с золотыми акцентами. Актриса дополнила образ локонами и нюдовым макияжем. Однако главное обсуждение вызвала не одежда, а бьюти-акцент — Софья вновь осветлила брови. «Мне понравилось, я сделала уже просто для себя», — пояснила она. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева заявила, что эксперимент артистки является «смелым», но «сомнительным»: из-за него во внешности Софьи теряется баланс.

«С имиджелогической точки зрения решение неоднозначное. Трудно судить о натуральном цветотипе актрисы — многие компоненты, включая цвет глаз, она изменяет (линзы, цвет волос). В настоящее время ее цветотип теплый, мягкий, светлый. Брови придают выразительность любому образу, структурируя лицо. Полностью обесцвеченные брови, наоборот, «размывают» черты, придают внешности холодную дистанцию и даже хрупкость. Обычно совсем светлые брови встречаются у людей-альбиносов. Для ролей актрисы — это может быть находкой, но как элемент постоянного стиля — шаг рискованный», — высказалась Коробцева.

По словам эксперта, актриса не боится экспериментировать и сочетать несочетаемое. Её бохо-look с яркой летящей юбкой с газетным принтом, замшевой курткой цвета лесного ореха и меховой леопардовой сумкой — пример продуманной стилистической эклектики. Нежно-голубой комплект с рюшами и кружевом, дополненный драматичными сапогами и шляпкой показывает умение работать с романтическими силуэтами.

На премьере «Золота Умальты» актриса выбрала винтажное платье Dior времён Гальяно, увидев в его узоре мотивы хохломы, и усилила этнику причёской из двух кос с лентой. А деловой образ на Петербургском экономическом форуме — чёрный жакет с рукавами-фонариками и макси-юбка с хохломой от Алены Ахмадуллиной — демонстрирует уверенное владение национальными кодами в современной моде.