«Его невозможно обмануть»: сваха высказалась о причинах женитьбы Шуфутинского

В конце октября 77-летний певец Михаил Шуфутинский подтвердил свадьбу с танцовщицей Светланой Уразовой. Они жили в гражданском браке более 10 лет, но с кольцами на пальцах их увидели только недавно. Сваха, руководитель брачного агентства, автор книги о поиске партнера «Миллионера заверните» Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о позднем браке пары.

Ходят слухи, что возлюбленная выбрала певца из-за его состоятельности. Но эксперт убеждена, что это не так.