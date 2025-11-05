«Его невозможно обмануть»: сваха высказалась о причинах женитьбы Шуфутинского
В конце октября 77-летний певец Михаил Шуфутинский подтвердил свадьбу с танцовщицей Светланой Уразовой. Они жили в гражданском браке более 10 лет, но с кольцами на пальцах их увидели только недавно. Сваха, руководитель брачного агентства, автор книги о поиске партнера «Миллионера заверните» Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о позднем браке пары.
Ходят слухи, что возлюбленная выбрала певца из-за его состоятельности. Но эксперт убеждена, что это не так.
«Михаил Шуфутинский — это глыба, и в профессиональном, и в человеческом понимании. Он человек честный, мужественный, с острой интуицией, и я уверена, что в людях Михаил разбирается хорошо, да и обмануть его практически невозможно. Поэтому, разговоры о том, что его уже официальная супруга Светлана Уразова, живет с певцом ради денег и славы — просто смешны»,
Анна Осипова
Сваха, руководитель брачного агентства, автор книги о поиске партнера «Миллионера заверните»
По словам Анны, из поколения Михаила Захаровича «можно делать гвозди». Она привела в пример его коллег: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Владимир Винокур, Евгений Петросян, Александр Буйнов. Сваха считает, что эти достойные мужчины могут дать фору даже 40-летним своей физической формой, фундаментальностью, надежностью и трудоспособностью.
«Порой, смотришь на мужчину, вроде, молодой, умный, симпатичный, а такой душный, вялый, с нулем по шкале мужественности. Глядя на Шуфутинского дух захватывает от его таланта, мудрости и харизмы. Уверена, что супруга Михаила очень счастлива рядом с ним. Он Мужчина с большой буквы, с ним надежно, интересно и безопасно. Миллионы женщин хотели бы оказаться на ее месте, потому что таких мужчин — единицы. А официально поженились они после стольких лет совместной жизни, потому что так захотели. Имеют право!»
