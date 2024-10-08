«Эффект несмыкания губ»: как изменилась внешность Марины Зудиной

Марина Зудина в свои 59 лет старается не утратить привлекательности и постоянно совершенствует себя. Однако, во время последнего выхода в свет актриса стала практически неузнаваемой из-за изменившегося лица и неестественной формы губ. Что же произошло с внешностью вдовы легендарного Олега Табакова? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.

Специалист пояснил, что такой эффект произошел в результате применения хейлопластики – операции по изменению формы губ.