«Эффект несмыкания губ»: как изменилась внешность Марины Зудиной
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Марина Зудина в свои 59 лет старается не утратить привлекательности и постоянно совершенствует себя. Однако, во время последнего выхода в свет актриса стала практически неузнаваемой из-за изменившегося лица и неестественной формы губ. Что же произошло с внешностью вдовы легендарного Олега Табакова? Об этом сайт «Страсти» поинтересовался у звездного пластического хирурга Сергея Свиридова.
Специалист пояснил, что такой эффект произошел в результате применения хейлопластики – операции по изменению формы губ.
«Если мы проанализируем фотографии Марины в молодости, то увидим, что ее верхняя губа имела прямолинейную форму, она была более узкой и меньшего объема. При этом, у нижней губы был достаточный объем. Возникал определенный дисбаланс и поэтому у Зудиной были все показания для хейлопластики. Сейчас центр верхней губы Марины Зудиной действительно приподнят, она будто бы вывернута спереди и оголяет передние зубы»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как отметил доктор Свиридов, в некоторых случаях после хейлопластики губы пациентов могут обретать такую необычную форму. Не исключено, что это было желание самой актрисы. По мнению хирурга, через некоторое время Зудина также могла выполнить еще и контурную пластику губ.
«Но эффект несмыкания губ – временный. По мере прохождения отека и уменьшения напряжения ткани в результате операции, верхняя губа Марины, скорее всего, опустится и смыкание будет восстановлено. Об этом волноваться не стоит»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
По словам эксперта, хейлопластика проводится через разрез в области основания носа. Никаких синяков после такого вмешательства у пациента не остается, но отек может проходить около полугода. На ранних стадиях реабилитации разрез у основания носа пациента имеет розовый цвет, а губы – небольшую припухлость. Сергей Свиридов предполагает, что Марина Зудина сейчас находится в состоянии ближайшего постоперационнного периода.
«Но, стоит отметить, что при хейлопластике может произойти и избыточное удаление кожи, в результате которого губа Марины Зудиной может остаться в таком же положении как сейчас. Если Марина стремилась к большему подъему губы, чем у нее был раньше, то она этого достигла»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Также Сергей Свиридов утверждает, что прошлом актриса прибегала и к другим операциям: эндоскопической подтяжке лба, подтяжке нижней зоны лица и блефаропластике. А также был выполнен ряд косметологических процедур: радиолифтинг и ультразвуковой лифтинг.
«В раннем возрасте линия бровей у Марины Зудиной была достаточно низкой. Но сейчас брови актрисы находятся в верхней позиции. Такой эффект достигается с помощью эндоскопической подтяжки лба. Я бы, наверное, линию бровей Марине поднял несколько меньше для более естественного результата. Но, возможно, она так хотела. Также мы сейчас наблюдаем у Зудиной очень натянутый, подчеркнутый овал лица, хотя у любого человека с возрастом происходит провисание средней и нижней зоны лица. Такой эффект можно достигнуть при подтяжке нижней зоны лица или SMAS-лифтинге. Скорее всего, также была пластика век. Ведь всегда с годами образуются небольшие грыжевые выпячивания в области нижних век, а в области верхних - избыточная кожа»
Сергей Свиридов
Пластический хирург