«Эффект международной дивы»: стилист оценила образ Бони на Венецианском фестивале
© Starface.ru
Виктория Боня стала гостьей Веницианского кинофестиваля, в один из дней которого она надела платье в сетку, дополнив образ макияжем с акцентом на глаза и необычной укладкой. Многие пользователи Сети раскритиковали наряд модели, назвав его эпатажным. Однако, несмотря на хейт, образ Виктории вошел в топ-3 на кинофестивале. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева заявила, что наряд Бони был не зря отмечен. Он произвел «эффект международной дивы».
«На красной дорожке Боня выбрала изысканное чёрное макси-платье с роскошной вышивкой из страз и пайеток и с высокой линией разреза. Образ дополнили сверкающие серьги и каффы, а также чёрные босоножки на каблуках. Фасон и декор указывают на люксового европейского дизайнера вечерней моды (вероятные кандидаты — Zuhair Murad или Alexandre Vauthier). Несмотря на критику за провокационность, именно такая «смелость» позволила Виктории выделиться на фоне классических нарядов звёзд. Тут, по-моему, важна гармония: полупрозрачные детали были уравновешены длинной юбкой и сложной укладкой, а украшения добавили статусности. Итог — Боня попала в топ-3, наряду с Кейт Бланшетт и Колманом Доминго», — высказалась Люси.
Лицо Виктории украсил макияж с акцентом на глаза: выразительные чёрные стрелки и благородная коричневая помада подчеркнуло скульптурность черт. Волосы были собраны в элегантный пучок с выпущенными локонами, и такая укладка сейчас востребована у стилистов, так как молодит и делает образ мягче.
«Парикмахерское и визажное решение безупречно сочетается с выбором платья, усиливая эффект международной дивы», — отметила эксперт.
Что можно улучшить
«Для большей гармонии можно было бы добавить минималистичный клатч или выбрать менее массивные серьги, чтобы весь фокус остался на платье и сиянии самой Виктории. Для аналогичных образов в следующий раз могу порекомендовать: добавить чуть более мягкий nude-макияж губ для баланса акцентов; выбирать украшения лаконичнее, если платье максимально яркое. Виктория Боня — доказательство того, что смелость в моде оправдана, если она сочетается с внутренней уверенностью и вкусом. Её образ на Венецианском кинофестивале - не просто эксперимент, а удачная ставка на индивидуальность и шик, который не боится быть на грани нормы. Современная fashion-Европа оценила такую позицию, и, думаю, вполне заслуженно», — резюмировала Люси.
Люси Пылаева