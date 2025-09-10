«Эффект международной дивы»: стилист оценила образ Бони на Венецианском фестивале

Виктория Боня стала гостьей Веницианского кинофестиваля, в один из дней которого она надела платье в сетку, дополнив образ макияжем с акцентом на глаза и необычной укладкой. Многие пользователи Сети раскритиковали наряд модели, назвав его эпатажным. Однако, несмотря на хейт, образ Виктории вошел в топ-3 на кинофестивале. В беседе с сайтом «Страсти» стилист, топ-эксперт по моде, спикер бизнес-конференций, блогер, телеведущая Люси Пылаева заявила, что наряд Бони был не зря отмечен. Он произвел «эффект международной дивы».

«На красной дорожке Боня выбрала изысканное чёрное макси-платье с роскошной вышивкой из страз и пайеток и с высокой линией разреза. Образ дополнили сверкающие серьги и каффы, а также чёрные босоножки на каблуках. Фасон и декор указывают на люксового европейского дизайнера вечерней моды (вероятные кандидаты — Zuhair Murad или Alexandre Vauthier). Несмотря на критику за провокационность, именно такая «смелость» позволила Виктории выделиться на фоне классических нарядов звёзд. Тут, по-моему, важна гармония: полупрозрачные детали были уравновешены длинной юбкой и сложной укладкой, а украшения добавили статусности. Итог — Боня попала в топ-3, наряду с Кейт Бланшетт и Колманом Доминго», — высказалась Люси.

Лицо Виктории украсил макияж с акцентом на глаза: выразительные чёрные стрелки и благородная коричневая помада подчеркнуло скульптурность черт. Волосы были собраны в элегантный пучок с выпущенными локонами, и такая укладка сейчас востребована у стилистов, так как молодит и делает образ мягче.

«Парикмахерское и визажное решение безупречно сочетается с выбором платья, усиливая эффект международной дивы», — отметила эксперт.