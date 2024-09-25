Эффект «йо-йо»: как Ирине Дубцовой удалось справиться в весовыми качелями
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Певица Ирина Дубцова начала борьбу с лишним весом в самом начале карьеры, еще когда участвовала в «Фабрике звезд». Вокалистке понадобилось много лет, чтобы выработать свою систему для поддержания комфортного веса, но даже сейчас ее постоянно сопровождает так называемый «эффект йо-йо». В беседе с сайтом «Страсти» диетолог-нутрициолог, акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, врач УЗИ Кристина Пришвина объяснила, почему 42-летняя Ирина Дубцова то резко худеет, то вновь набирает лишние килограммы.
«Когда мы говорим про эффект «йо-йо» (циклы набора и сброса веса), то нужно помнить, какой вред наносит организму такие резкие колебания. По данным исследований Бостонского университета и Китайской академии медицинских наук, опубликованного в журнале Alzheimer’s & Dementia, эффект «качелей» связан с высоким риском развития деменции. Также постоянные колебания массы тела могут привести к кардиологическим проблемам, могут стать причиной инфаркта и инсульта»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Как пояснила доктор, с каждым новым витком «йо-йо» мышечной массы все меньше, а жировой массы все больше, так как в процессе резкого похудения и недобора в рационе белка расходуется свой собственный.
Во-вторых, при жестких ограничениях (в основном при сильном урезании калорий), вы худеете не за счет жировой массы, а за счёт «слива» воды и мышечной массы. И надо помнить, что мышечные волокна есть и в других органах, помимо опорно-двигательного аппарата, таких как сердечно-сосудистая система. Как итог, потребление собственного белка сердечной мышцы.
Чего добилась Ирина Дубцова в борьбе с лишним весом
В настоящее время певица смогла достичь желаемого результата, избавиться от лишних килограммов и удержать результат. Поклонники были поражены точеной фигурой звезды и заподозрили ее в применении популярных у мировых звезд уколов для похудения или обращении к пластическим хирургам.
Как считает доктор Пришвина, если бы Ирина обращалась за помощью к пластической хирургии, то вес скорее всего уже бы вернулся.
Во многих интервью исполнительница хита «О нем» делилась предпочтениями в еде. Оказывается, она равнодушна к сладкому и мучному, а это основные враги стройности. В 2021 году Ирина, по ее словам, питалась один раз в день.
«Я, как врач-диетолог, категорически не рекомендую данный подход. Длительный период голодания обычно приводит к увеличенному объему пищи, что вредит обменным процессам. Также, за один прием пищи человек никак не сможет усвоить более 30 граммов белка, а значит вы будете в дефиците. Кроме того, психоэмоционально данная диета дается очень тяжело, часто приводит к развитию расстройств пищевого поведения. И не стоит забывать о ряде противопоказаний, поэтому этот способ снижения веса (интервальное голодание) необходимо проводить только под контролем врача»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Как отметила диетолог, в данный момент Ирина перешла на 5-ти разовое питание, что конечно является более сбалансированным и комфортным вариантом. Естественно, исключение сахара и алкоголя из рациона приводит к заметным результатам очень быстро.
Важно помнить, что сахар содержится не только в сладком. Практически все соусы его содержат. Поэтому обязательно читайте состав продуктов перед употреблением.
Способ быстрого похудения Ирины Дубцовой
Если Ирина поправляется и ей нужно быстро прийти в форму, то она «садится» на строжайшую диету:
- 3 дня – только огурцы;
- 3 дня – отварная курица;
- 3 дня – курица и огурцы.
Огурцы считаются в народе продуктом с отрицательной калорийностью. Что конечно же миф. Не бывает продуктов с отрицательной калорийностью. Любой продукт содержит калории. У огурцов они просто в малом количестве, поэтому для тех, кто до сих пор считает калории — это отличный продукт.
Отварная курица — это источник чистого белка, который необходим ежедневно для каждой клеточки нашего организма.
Но продлевать данную монодиету не стоит, учитывая дисбаланс в рационе.
В последнее время Ирина постройнела еще больше, прокомментировав: «Два дня голода. Полет нормальный».
«Крайне не советую полное голодание. Это чревато осложнениями для любого организма. Многие пользователи в сети обвиняют ее в использовании аналога препарата голливудских знаменитостей. Зная историю гормонального сбоя и длительного лечения, на мой взгляд, Ирина не стала бы подвергать свое здоровье таким рискам»
Кристина Пришвина
Акушер-гинеколог, репродуктолог, специалист гинекологической эндокринологии, диетолог-нутрициолог, врач УЗИ
Совет врача-диетолога
Хочется посоветовать девушкам, которые смотрят на звёзд и стремятся также похудеть, обязательно учитывать особенности своего здоровья. Необходимо прежде всего соблюдать режим. Это позволит улучшить метаболизм. Исключить сахар, перекусы между едой. И без физической активности здоровых результатов сложно будет добиться. И конечно необходимо для начала обследоваться, чтобы резкими изменениями в рационе не навредить своему организму. Лучше это делать под контролем специалиста.