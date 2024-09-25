Эффект «йо-йо»: как Ирине Дубцовой удалось справиться в весовыми качелями

Как пояснила доктор, с каждым новым витком «йо-йо» мышечной массы все меньше, а жировой массы все больше, так как в процессе резкого похудения и недобора в рационе белка расходуется свой собственный.

Во-вторых, при жестких ограничениях (в основном при сильном урезании калорий), вы худеете не за счет жировой массы, а за счёт «слива» воды и мышечной массы. И надо помнить, что мышечные волокна есть и в других органах, помимо опорно-двигательного аппарата, таких как сердечно-сосудистая система. Как итог, потребление собственного белка сердечной мышцы.

Чего добилась Ирина Дубцова в борьбе с лишним весом

В настоящее время певица смогла достичь желаемого результата, избавиться от лишних килограммов и удержать результат. Поклонники были поражены точеной фигурой звезды и заподозрили ее в применении популярных у мировых звезд уколов для похудения или обращении к пластическим хирургам.

Как считает доктор Пришвина, если бы Ирина обращалась за помощью к пластической хирургии, то вес скорее всего уже бы вернулся.

Во многих интервью исполнительница хита «О нем» делилась предпочтениями в еде. Оказывается, она равнодушна к сладкому и мучному, а это основные враги стройности. В 2021 году Ирина, по ее словам, питалась один раз в день.