«Ее не волнует скандал с наркотиками»: психолог указал на проблему в отношениях Глюкозы и ее дочки

Певица Ray! (Лидия Чистякова) — 17-летняя дочь Глюкозы. Как и многие подростки, она противопоставляет себя родителям, ищет идентичность и способы самовыражения. Несмотря на смену имиджа, развитие сольной карьеры, Лидию продолжают воспринимать как «дочь известной певицы». Психолог Станислав Самбурский считает, что подросток испытывает профессиональную ревность к матери, поэтому избегает вопросов о ней. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Эксперименты с имиджем — это один из способов показать миру, кем хочется быть, или кем себя ощущаешь. Когда подросток из обычной семьи перекрашивает волосы, ставит булавки в уши и надевает нафталиновые бабушкины кофты, удивляются только родители. А тут дочь звезды, и её преображение, пусть и банальное, сложно оставить без внимания. Лидия — дочь известной певицы и пользуется этим для развития собственной карьеры. Её вспышки и негодования от вопросов о матери связаны с тем, что она осознаёт, что пока интересна только как дочь Глюкозы, а не как самостоятельная личность. У подростка есть понимание, что её всегда будут сравнивать с мамой, которую по популярности почти невозможно обогнать», — считает психолог.

По мнению эксперта, смена имиджа Лидии связана с ее самооценкой и уверенностью в себе. Поведение певицы доказывает, что она проходит этапы сепарации от родителей. Лидия ощущает себя эмоционально независимой, у неё собственные социальные связи. Её раздражают вопросы о матери не из-за скандала, в который та попала, а из-за профессиональной ревности.

««Давайте без вопросов про маму», — это трансформация отношений с родителями в сторону большего равенства и паритетности. Вряд ли ее волнует скандал матери с наркотиками, молодая певица знает, что половина скандалов в прессе инициирована самими звёздами. Её коробит то, что в ней пока не видят уникальную личность, которая интересна сама по себе, а не просто как дочь звезды», — резюмировал Станислав.