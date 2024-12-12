«Два типажных парня, такие недоступные особы»: как Марк Эйдельштейн копирует стиль Шаламе

В Сети обсуждают фотографию, на которой Марк Эйдельштейн запечатлен с Тимоти Шаламе. Подписчики считают, что актер похож на зарубежного коллегу, и прозвали его «русским Тимоти». Стилист Юлия Тарновецкая согласилась с мнением фолловеров и отметила, что Марк намеренно копирует образы Шаламе. Эксперт поделилась мнением с сайтом «Страсти».

«Если смотреть на фотографию, которая разлетелась по Интернету, то мы видим, что у Тимоти Шаламе и у Марка очень схожий стиль в одежде и прическах. И если спрашивать, кто кого копирует, то, конечно же, Марк, как мне кажется, вдохновляется Тимоти. Например, у него есть фотография в ковбойской шляпе. Точно такой же снимок есть у Марка. Действительно, актер очень похож на Шаламе», — высказалась стилист.