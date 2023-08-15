Дешевая Шанель и девочки по вызову: модные провалы на премьере «Как звезды»

В Москве отгремела премьера нового фильма «Как звезды» с Натальей Земцовой и Надеждой Ивановой в главных ролях. Поддержать выход драматической комедии в столичный кинотеатр «Октябрь» пришли многие знаменитости, однако не все из них выглядели соответствующе светскому вечеру. Портал «Страсти» запечатлел самые яркие образы на красной дорожке, а затем обсудил их с профессором по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., членом Союза дизайнеров России, академиком академии Имиджелогии и членом Всероссийской организации качества Надеждой Коробцевой (Сориной). Спойлер – модных провалов было много.

Настоящий фурор среди гостей на мероприятии произвела Наталья Земцова, появившаяся перед камерами с новым цветом волос и в светлом костюме. Однако эксперт выбор актрисы не оценила.

— Костюм а-ля дешевая Шанель, по цвету – неплохо, но длина и оборочка по низу вызвала бы у самой Шанель полное недоумение. Несмотря на то, что ее модный дом предлагает длину выше колена, сама Шанель остро не любила и никогда не оголяла колени. Этот стиль подразумевает и использование аксессуаров, которых нет на Наташе, - заявила Коробцева.