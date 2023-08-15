Дешевая Шанель и девочки по вызову: модные провалы на премьере «Как звезды»
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В Москве отгремела премьера нового фильма «Как звезды» с Натальей Земцовой и Надеждой Ивановой в главных ролях. Поддержать выход драматической комедии в столичный кинотеатр «Октябрь» пришли многие знаменитости, однако не все из них выглядели соответствующе светскому вечеру. Портал «Страсти» запечатлел самые яркие образы на красной дорожке, а затем обсудил их с профессором по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), д.т.н., членом Союза дизайнеров России, академиком академии Имиджелогии и членом Всероссийской организации качества Надеждой Коробцевой (Сориной). Спойлер – модных провалов было много.
Настоящий фурор среди гостей на мероприятии произвела Наталья Земцова, появившаяся перед камерами с новым цветом волос и в светлом костюме. Однако эксперт выбор актрисы не оценила.
— Костюм а-ля дешевая Шанель, по цвету – неплохо, но длина и оборочка по низу вызвала бы у самой Шанель полное недоумение. Несмотря на то, что ее модный дом предлагает длину выше колена, сама Шанель остро не любила и никогда не оголяла колени. Этот стиль подразумевает и использование аксессуаров, которых нет на Наташе, - заявила Коробцева.
Не понравился нашему эксперту и образ второй главной героини – Надежды Ивановой. А также Василия Бриченко.
— Феминный модный кроп-топ, шелковый деловой жакет оверсайз и… шелковые брюки, напоминающие по цвету джинсы. Видно одно - одежда не соответствует Надежде ни по форме, ни по стилю, ни по цвету. Замечу также, что длина брюк опасна для героини на высоком каблуке, она избыточна. Костюм, конечно, противоречит международному дресс-коду, не вписывается в эстетические каноны светских мероприятий, - прокомментировала Надежда.
— Василий Бриченко пришел с девушкой в «никаком» наряде, в осенней обуви, одетой в стиле «провинциальной почтальонши»... Сам он одет уместно только для спортивного мероприятия. В целом, впечатление об отсутствии вкуса, не понимание уместности одежды в той или иной ситуации, некомпетентность в дресс-коде, я бы назвала все это - «безобразный кэжуал». Ни об эстетичности, эксклюзивности, реализации креативного дизайна в костюме представленных особ не наблюдается, что печально.
На премьере многие, включая нас, обсуждали солисток группы «Фабрика». Певицы Ирина Тонева и Екатерина Москалева выглядели уж слишком молодо. Такого эффекта им удалось добиться при помощи своих молодежных нарядов. Напомним, что Тоневой 46 лет, а ее коллеге 21 год.
— Одежда Тоневой и Москалевой – не отличается вкусом, на них - случайные вещи с надетым поверх нижним бельем… В итоге – яркий образ девочек легкого поведения, - отметила дизайнер.
Не смогла удивить чем-то особенным и Алана Мамаева. Хотя после недавнего скандала с ее пластикой ягодиц многие ожидали чего-то необычного. Увы, не срослось.
— При красивой фигуре образ испорчен. Мини-юбка (кстати, длину короче 45 см по японским исследованиям, считают неприличной!). Это при росте большинства японцев в 160 см, а что про нас говорить? Все это пытается сочетаться с кроссовками и нежным белым топом под грубым плащом спортивной стилистики. Образ Аланы ярко показывает, что сочетать несочетаемое не так-то просто.
И последнего с нашим модным экспертом мы обсудили Никиту Дювбанова. К его образу тоже возникло немало вопросов.
— Все вроде бы и неплохо, но нижняя футболка (или нижняя майка?) из слишком феминного, пластичного трикотажа, пригодного лишь для нижнего белья, сверху черная мужская сорочка с коротким рукавом дополнены восточными штанами-шароварами, покроя афгани. Такие штаны - часть национального костюма, в фаворе у поклонников стилей хиппи, этно, джипси, casual или бохо. Черный цвет Никите не идет по цветотипу. Эти вещи соединены между собой случайно, сочетаются друг с другом только цветом... Про этот костюм можно было бы сказать «в диффузном стиле», но сочетание этих вещей друг с другом скорее случайное, нежели хорошо продуманное. Особенно запоминаются в образе красные носки! (видимо, именно они и объединяют героя с красной дорожкой).