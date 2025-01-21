«Дело совсем не в ценнике»: почему Ренату Литвинову считают иконой стиля
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Ренату Литвинову уже много лет считают иконой стиля, хотя порой ее образы оказываются на грани эпатажа. В чем секрет успеха? Бренды, стройная фигура или смелость? Стилист Никита Карстен считает, что Литвинова выделяется благодаря фирменным аксессуарам и дружбе с брендом Balenciaga. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти»,
«Рената Литвинова — целое явление в российской моде. Ее стиль — это загадочная смесь ретро-эстетики, драматизма и актуальных трендов, которая сразу же выделяет ее из толпы. И хотя порой ее образы всегда на грани эпатажа, именно этот баланс между классикой и современностью делает Ренату иконой стиля. В свои 58 она выглядит так, словно время над ней не властно. И не в последнюю очередь благодаря фирменному стилю, который она оттачивала годами. Пока все вокруг гонялись за модными джинсами и кроссовками, Рената оставалась верна своему видению элегантности. Ни в одном архивном фото вы не найдете ее в casual-образах — только изысканные платья, воздушное кружево и роскошные меховые накидки. И, конечно, каблуки — ее визитная карточка! В начале карьеры, когда о гонорарах в десятки тысяч долларов еще не было и речи, Рената нашла гениальное решение: черная водолазка и юбка-карандаш стали ее верными союзниками. Простота оказалась беспроигрышной стратегией! И даже сейчас, когда ее гардероб пестрит дизайнерскими вещами, черный цвет остается ее фаворитом», — высказался стилист.
По мнению актрисы, черный цвет как идеальное полотно: не отвлекает от главного и только подчеркивает глубину образа. И в этом она права! Казалось бы, нейтральный цвет, но какие шедевры она на нем создает! Играет с формами, текстурами, и даже самая простая вещь превращается во что-то особенное.
«И ведь что интересно — дело совсем не в ценнике. Главное — это то, как она умеет раскрыть характер каждой вещи. Литвинова меняет обличия, при этом всегда остается собой. Чутье на детали – огромное преимущество, которого у нее не отнять! Без фирменных аксессуаров ее стиль не был бы таким оригинальным. Эти необычные очки, будто из будущего, изысканные шляпки и сумки невероятных форм — каждая деталь как последний штрих художника, превращающий наряд в произведение искусства. Никакой перегруженности — все так изящно и гармонично! То же самое относится и к прическе. Звезды постоянно экспериментируют с цветом волос, а она остается верна своему фирменному блонду. Ее укладки как машина времени переносят нас в элегантные 30-е с идеальными волнами или слегка влажные локонами. Распущенные волосы — это не про нее! Дружба с Демной Гвасалией, дизайнером Balenciaga, подарила ее стилю новое измерение — те самые острые плечи, осиные талии и смелые силуэты, которые стали фирменным почерком бренда. Все эти архитектурные формы сидят на Ренате идеально, не зря она прошлась по подиуму в качестве модели на показе бренда!» — заявил эксперт.
Никита Карстен
Продумывая каждую деталь до мелочей, Рената создала собственный, неповторимый стиль. Литвинова играючи разрушает все привычные правила: берет, казалось бы, совершенно разные вещи и превращает их в нечто удивительное.