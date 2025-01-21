«Дело совсем не в ценнике»: почему Ренату Литвинову считают иконой стиля

Ренату Литвинову уже много лет считают иконой стиля, хотя порой ее образы оказываются на грани эпатажа. В чем секрет успеха? Бренды, стройная фигура или смелость? Стилист Никита Карстен считает, что Литвинова выделяется благодаря фирменным аксессуарам и дружбе с брендом Balenciaga. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти»,

«Рената Литвинова — целое явление в российской моде. Ее стиль — это загадочная смесь ретро-эстетики, драматизма и актуальных трендов, которая сразу же выделяет ее из толпы. И хотя порой ее образы всегда на грани эпатажа, именно этот баланс между классикой и современностью делает Ренату иконой стиля. В свои 58 она выглядит так, словно время над ней не властно. И не в последнюю очередь благодаря фирменному стилю, который она оттачивала годами. Пока все вокруг гонялись за модными джинсами и кроссовками, Рената оставалась верна своему видению элегантности. Ни в одном архивном фото вы не найдете ее в casual-образах — только изысканные платья, воздушное кружево и роскошные меховые накидки. И, конечно, каблуки — ее визитная карточка! В начале карьеры, когда о гонорарах в десятки тысяч долларов еще не было и речи, Рената нашла гениальное решение: черная водолазка и юбка-карандаш стали ее верными союзниками. Простота оказалась беспроигрышной стратегией! И даже сейчас, когда ее гардероб пестрит дизайнерскими вещами, черный цвет остается ее фаворитом», — высказался стилист.

По мнению актрисы, черный цвет как идеальное полотно: не отвлекает от главного и только подчеркивает глубину образа. И в этом она права! Казалось бы, нейтральный цвет, но какие шедевры она на нем создает! Играет с формами, текстурами, и даже самая простая вещь превращается во что-то особенное.