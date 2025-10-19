«Дано не каждой женщине!»: как Марина Зудина поддерживает молодость при помощи стиля
© Starface.ru
60-летняя Марина Зудина редко выходит в свет, поэтому ее появление на мероприятии становится событием и долго обсуждается в Сети. Особое внимание публики приковано к нарядам актрисы. В беседе с сайтом «Страсти» профессор моды РГУ им. А. Н. Косыгина, эксперт в области дизайна костюма, психологии одежды и имиджа, член Союза дизайнеров России Надежда Коробцева назвала стиль Зудиной «интеллигентным», «естественным» и «современным». Знаменитость молодо выглядит благодаря имиджу блондинки. При этом эксперт отметила, что, порой, артистка допускает модные ошибки в виде сильной фиксации волос лаком и неподходящей обуви.
«Марина безупречно выглядит для своего возраста, что вызывает большое уважение: в 60 лет выглядеть на 30 дано не каждой женщине! И, конечно же, это большой труд и высокая самоорганизация. Мы не будем «ловить блох» там, где их нет, наш вердикт: она – само совершенство, ее имидж можно назвать безупречным. Актриса выглядит потрясающе ухоженной и при этом гармоничной. В одежде все актуально, современно. Ее стройность и вид здорового тела может вызвать только восхищение и заслуженную похвалу. Марина придерживается классики в современной интерпретации: хорошо сидящие жакеты, приталенные платья, подчеркивающие ее фигуру, чистота линий и силуэтных форм. В непринужденной обстановке это могут быть самые обычные вещи спортивной стилистики, так, например, в белоснежной парке с яркой подкладкой она выглядит актуально и спортивно, броско даже в случае монохромной комбинации», — высказалась Надежда.
В более смелых образах — шелковые блузы с узором и броские цвета, но в рамках выдержанной элегантности. Даже в повседневной одежде актриса остаётся верна принципу «ничего лишнего». Ее образ — сочетание интеллигентности и легкой театральности. В имидже прослеживается юмористичный характер Марины, что часто отмечал ее муж Олег Табаков.
Дерзкая, современная прическа ей также подходит. Из природной шатенки она использует имидж блондинки, который также «звучит» в ее случае как свежесть и моложавость. Марина всегда аккуратна в макияже, ничего лишнего, нет переборов, ненужных акцентов и чрезмерных контрастов. Оформление лица очень продумано и не имеет изъянов от линии бровей, до естественного овала лица, волос.
Что уже хорошо, а что можно и улучшить?
«Марина Зудина в невербальном имидже заслуживает всяческих похвал. Ее возраст остается в документах, но никак не вяжется с ее моложавой внешностью. Думаю, что также уместно избегание ультрамодных деталей и избыточного макияжа в целом. Небольшие замечания можно сделать к иногда чрезмерной фиксации волос лаком, желательно оставлять объем у корней, который придают большую динамичность образу. В вечернем гардеробе хотелось бы больше игры света и тени: например, за счет использования фактурных тканей, которые подчеркивают ее стройность, не утяжеляя образ. В выборе обуви иногда случаются редкие промахи, но в целом даже они не нарушают общей гармонии, которая исходит от Марины», —сообщила Коробцева.
Имидж и статус
По словам эксперта, имидж Марины Зудиной в полной мере соответствует ее социальному положению и статусу медийной личности, актрисы, звезды театра и кино. Все очень достойно, уместно, соответствует именно ей, необычайно женственно, моложаво и гармонично.
«Маринин имидж выражает ее личность, гармоничен с внешностью и фигурой и может вызывать уважение и похвалу. В целом в 60 выглядеть на 30 – это победа над предрассудками, природой, старостью, а прежде всего – над самой собой», — резюмировала Надежда.
