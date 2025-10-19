«Дано не каждой женщине!»: как Марина Зудина поддерживает молодость при помощи стиля

В более смелых образах — шелковые блузы с узором и броские цвета, но в рамках выдержанной элегантности. Даже в повседневной одежде актриса остаётся верна принципу «ничего лишнего». Ее образ — сочетание интеллигентности и легкой театральности. В имидже прослеживается юмористичный характер Марины, что часто отмечал ее муж Олег Табаков.

Дерзкая, современная прическа ей также подходит. Из природной шатенки она использует имидж блондинки, который также «звучит» в ее случае как свежесть и моложавость. Марина всегда аккуратна в макияже, ничего лишнего, нет переборов, ненужных акцентов и чрезмерных контрастов. Оформление лица очень продумано и не имеет изъянов от линии бровей, до естественного овала лица, волос.

Что уже хорошо, а что можно и улучшить?

«Марина Зудина в невербальном имидже заслуживает всяческих похвал. Ее возраст остается в документах, но никак не вяжется с ее моложавой внешностью. Думаю, что также уместно избегание ультрамодных деталей и избыточного макияжа в целом. Небольшие замечания можно сделать к иногда чрезмерной фиксации волос лаком, желательно оставлять объем у корней, который придают большую динамичность образу. В вечернем гардеробе хотелось бы больше игры света и тени: например, за счет использования фактурных тканей, которые подчеркивают ее стройность, не утяжеляя образ. В выборе обуви иногда случаются редкие промахи, но в целом даже они не нарушают общей гармонии, которая исходит от Марины», —сообщила Коробцева.

Имидж и статус

По словам эксперта, имидж Марины Зудиной в полной мере соответствует ее социальному положению и статусу медийной личности, актрисы, звезды театра и кино. Все очень достойно, уместно, соответствует именно ей, необычайно женственно, моложаво и гармонично.